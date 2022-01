Zweitstärkste Ausgabe von «Die Toten von Salzburg»

Quotennews

Für das Drama im Ersten schalteten nicht einmal die Hälfte der Zuschauer ein, die zum ZDF gefunden hatten.



ist der achte Teil der Kriminalfilmreihe und war gestern zur Primetime im ZDF zu sehen. In ihrem neuen Fall untersuchen Peter Palfinger und Hubert Mur das Verschwinden einer Schülerin eines Salzburger Elite-Gymnasiums. Das Programm kam gestern sehr gut an und bewegte 6,74 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Nur vor etwa einem Jahr verbuchte die Reihe mit 7,07 Millionen Fernsehenden ein noch besseres Ergebnis. Der Sender sicherte sich herausragende 22,6 Prozent Marktanteil. Zudem wurden bei den 0,51 Millionen Jüngeren gute 7,1 Prozent Marktanteil eingefahren.Dashielt sich im Anschluss noch bei 4,81 Millionen Interessenten, was auch weiterhin starken 18,6 Prozent Marktanteil entsprach. Es blieben noch 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährige dran, wodurch sich die Quote auf hohe 7,6 Prozent erhöhte. Am späten Abend ab 23.15 Uhr schwächelteund überzeugte lediglich 0,99 Millionen Fernsehende. Schwächer war das Programm zuletzt nur gewesen, als der Start erst nach Mitternacht lag. Somit stand eine maue Sehbeteiligung von mauen 8,4 Prozent auf dem Papier. Auch die 0,14 Millionen jüngeren Neugierigen kamen nicht über annehmbare 4,9 Prozent hinaus.Das Erste versuchte mit dem Dramazu punkten, allerdings fanden nicht mehr als 3,32 Millionen Fernsehende auf den Sender. Dies bedeutete eine solide Quote von 11,1 Prozent. Vor allem in der jüngeren Gruppe ging das Programm recht deutlich unter. Bei 0,27 Millionen Interessenten erzielte der Sender lediglich einen mageren Marktanteil von 3,7 Prozent.