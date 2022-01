Discovery+: Deutschlandstart voraussichtlich im Sommer

TV-News

Sky Deutschland und Discovery haben ihre Partnerschaft verlängert. Der neue Deal sieht unter anderem vor, dass Sky Launch-Partner des Streamingdienstes wird. Auch der Discovery Channel soll verfügbar bleiben.

Der Streaming-Krieg, der seit einiger Zeit in den USA tobt, schwappt immer mehr auf den deutschen Markt. Erst seit heute ist der NBCUniversal-Dienst Peacock hierzulande gestartet – durch einen Deal mit dem Pay-TV-Anbieter Sky ( Quotenmeter berichtete ). Nun folgte die nächste Nachricht aus dem Süden der Republik, denn Sky Deutschland und Discovery haben sich auf einen neuen Vertrag geeinigt und ihre jahrzehntelange Partnerschaft ausgebaut. Dieser umfasst, dass der Discovery Channel auch in den kommenden Jahren über die Sky-Plattformen verbreitet werde – soweit nicht neu. Der Deal umfasst aber auch den neuen Discovery-Streamingdienst Discovery+.Dieser wird künftig allen Sky-Q- und Sky-Glass-Kunden zur Verfügung stehen. Die App wird auf Sky Q für alle Empfangswege (Kabel/Sat/Internet), auf Sky X in Österreich und auf Sky Q Mini integriert. Als Starttermin in Deutschland und Österreich hat man den Sommer ins Auge gefasst, ein genaues Datum steht aber noch nicht fest. Sky-Q- und perspektivisch Sky-Glass-Kunden, die sich bei Discovery+ registrieren, haben die Möglichkeit, die App zwölf Monate lang ohne Zusatzkosten zu nutzen.„Der Ausbau der jahrzehntelangen Partnerschaft mit Discovery ist ein wichtiger Meilenstein unserer Strategie, den Kunden ein ständig wachsendes Angebot an Top-exklusiven Inhalten zur Verfügung zu stellen. Durch die Integration der Discovery+-App auf Sky Q und Sky Glass stärken wir noch einmal die Position von Sky Q und künftig Sky Glass als innovative All-in-One Plattform“, erklärt Evelyn Rothblum, EVP Advertising, Partnerships and Distribution in Deutschland und Italien.Alberto Horta, VP Commercial Development Discovery GSA, ergänzt: „Wir freuen uns, unsere langjährige und gute Partnerschaft mit Sky fortsetzen und erweitern zu können. Starke Partnerschaften sind für uns eine wichtige Voraussetzung zum erfolgreichen Ausbau unserer D2C-Angebote. Der Start von Discovery+ auf Sky Q ist ein weiterer Schritt, den umfangreichen und einzigartigen Content von Discovery einem breiten Publikum in Deutschland und Österreich anzubieten."Discovery+-Kunden dürfen sich auf Inhalte aus den Bereichen Entertainment, Lifestyle, Factual und Sport freuen. Versprochen sind „mehr als 10.000 Stunden an erstklassigen Entertainment-Inhalten, die Woche für Woche um neue Episoden und Formate erweitert werden“. Zum Content-Angebot gehören insbesondere Discovery+ Originals wie «Unraveled: Mystery at the Mansion», «Queen of Crystal Meth» oder «Introducing, Selma Blair» sowie einzigartige Sport-Highlights wie die Olympischen Spiele oder die Tennis Grand Slams und auch verschiedene BBC-Naturdokumentationen wie «Der Blaue Planet».Als ungeklärte Frage steht weiterhin die Zukunft des deutschen Streamingdienstes Joyn im Raum, den Discovery bekanntlich mit ProSiebenSat.1 betreibt. Das Unterföhringer Medienunternehmen hatte erst kürzlich bekannt gegeben , den Fokus auf das Joint Venture zu legen und allen anderen Sender-Apps abzuschalten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ProSiebenSat.1 ab Sommer den Streamer alleine füllen wird müssen, da sich Discovery auf den eigenen Dienst fokussiert.