«White House Doctor»: Neue Serie für FOX

Alyssa Milano steht hinter einem Projekt, in dem es um den Hausarzt des Präsidenten geht.

Wie das US-Branchenblatt „Variety“ berichtete, arbeitet Alyssa Milano mit ihrem Team an der Serie, die auf den Memoiren von Dr. Connie Marano basieren. In der Beschreibung der Serie wird der Arzt des Weißen Hauses als "Schatten des Präsidenten" bezeichnet. Ob in der notfallmedizinischen Abteilung des Weißen Hauses oder auf Reisen im Ausland, sie steht dem Präsidenten so nahe wie der Secret Service. Als engste Vertraute des Präsidenten ist sie mit den geschichtsträchtigsten Geheimnissen des Landes belastet.Inspiriert von den Memoiren der ersten farbigen Frau, die als Ärztin für drei Präsidenten tätig war, handelt die Serie von einer klugen, aber impulsiven Ärztin im Weißen Haus, die sich an der gefährlichen Schnittstelle zwischen Medizin und Politik bewegt und darum kämpft, ihr eigenes Leben zusammenzuhalten und gleichzeitig das Leben des mächtigsten Patienten der Welt zu schützen.Fox hat dem Projekt eine Drehbuchzusage gegeben, an die eine Strafe geknüpft ist. William Harper ist als Drehbuchautor und ausführender Produzent für das einstündige Drama vorgesehen. Milano wird die Produktion unter ihrem Unternehmen Peace by Peace Productions leiten. Sie erwarb die Option auf die Memoiren als Teil ihres First-Look-Deals mit A+E Studios, die die Serie zusammen mit Fox Entertainment und Range Media Partners produzieren werden.