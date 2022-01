Fredrik Eklund verlässt Bravo-Maklershow

US-Fernsehen

Elf Jahre war der Immobilienmakler in der Serie tätig.

Nach neun Jahren in der Bravo-Serieund zwei Runden bei der Schwesterserieverlässt Frederik Eklung offiziell das Luxusimmobilienfernsehen. Eklung machte seinen Rückzug auf seinem offiziellen Instagram-Account öffentlich."Nach unglaublichen elf Jahren habe ich beschlossen, dass es Zeit für das nächste Kapitel in meinem Leben ist und ich «Million Dollar Listing» verlasse", heißt es in Eklunds Statement. "Es ist das Ende einer Ära und ein Neuanfang für mich.""Ich habe [Bravos] Andy [Cohen], die Produzenten und die Führungskräfte letzte Woche wissen lassen, wie dankbar ich bin. Ewig dankbar, ich meine, was für einen unglaublichen Lauf wir zusammen hatten", heißt es weiter. "Alle meine denkwürdigen Meilensteine des letzten Jahrzehnts habe ich mit euch allen geteilt: das Kennenlernen [meines Mannes] Derek [Kaplan], unsere Hochzeit, die Fehlgeburten, die Geburt unserer Zwillinge und all die schönen Eigenschaften. Ich werde diese gemeinsamen Erfahrungen immer in Ehren halten."