Primetime-Check

Wie viele Menschen interessierten sich für «Die Wannseekonferenz» im ZDF? Wie lief es für die Sitcoms bei ProSieben? Überzeugte einmal mehr «Wer wird Millionär?» bei RTL?

Das ZDF zeigte den Spielfilmum 20:15 Uhr, den Film sahen sich 5,61 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an. Dies sorgte für Marktanteile von 18,6 Prozent bei allen und 12,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Für die anschließende Begleitdokumentation blieben noch 3,92 Millionen dran, die Quoten sanken auf 15,8 beziehungsweise 10,8 Prozent. Das Erste sendete im Gegenprogramm einvor 3,48 Millionen Interessierten. Damit holte die blaue Eins Marktanteile von 11,2 und 13,7 Prozent.undverfolgten anschließend 2,31 und 2,76 Millionen. Die Marktanteile bewegten sich nun bei 7,5 und 10,4 Prozent. Bei den jüngeren Sehern waren 8,7 und 6,8 Prozent drin.ProSieben schickte seine US-Sitcoms ins Quotenrennen.lockte 0,89 Millionen vor den Fernseher, beiwaren es nur noch 0,66 Millionen. Auch in der Zielgruppe war der Zuschauerschwund erheblich, von 0,61 Millionen ging es runter auf 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Quoten lagen bei 7,8 und 5,5 Prozent. Zwei-Folgen sorgten danach für 0,54 Millionen Zuschauer und 5,2 und 5,7 Prozent bei den Umworbenen.brachte es auf 0,50 Millionen und 6,2 Prozent. Sat.1 setzte auf den Film, der für eine Reichweite von 1,41 Millionen sorgte. Sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der Zielgruppe markierte der Bällchensender 4,9 Prozent.bescherte Kabel Eins 0,81 Millionen Seher und 4,3 Prozent in der werberelevanten Zuseherschaft.Deutlich erfolgreicher lief es für RTL. Dort gab eszu sehen, das 4,53 Millionen nicht verpassen wollten. Daraus ergab sich eine Sehbeteiligung von 15,1 Prozent. In der Zielgruppe waren mit 1,08 Millionen 14,3 Prozent möglich.mehr als verdoppelte diesen Wert auf 30,0 Prozent. Insgesamt schalteten ab 22:15 Uhr 3,84 Millionen ein. VOX setzte aufund ergatterte ein 1,33-millionenköpfiges Publikum. Damit fuhr man Marktanteile von 4,5 und 8,1 Prozent ein.lockten mit ihrer Doppelfolge 0,81 und 0,87 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI. In der Zielgruppe standen 5,8 und 6,5 Prozent zu Buche.