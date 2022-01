«Ich bin ein Star  Holt mich hier raus» läuft weiter spitze

Quotennews

Unterdessen hat «Deutschland sucht den Superstar» weiterhin mit mauen Werten zu kämpfen.

Am vergangenen Samstag startete RTL die neue-Staffel. Nur 0,89 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei. Doch schon entwickeln sich die Reichweiten nach unten. Das Finale am 3. April 2021 war mit 1,08 Millionen jungen Zuschauern auch nicht wirklich erfolgreicher.Die zweite Folge der 19. Staffel beinhaltete unter anderem das Schwesternduo Daria und Giorgia aus Mannheim. 2,29 Millionen Menschen ab drei Jahren wollten den Auftritt sehen, das Dreamteam aus der baden-württembergischen Stadt erzielte 7,8 Prozent Marktanteil. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern wurden 10,7 Prozent Marktanteil erzielt, die Reichweite lag bei enttäuschenden 0,76 Millionen. Das ist ein neuer Tiefstwert.setzte die erfolgreichen Reichweiten auch ohne Janina Youssefian fort. Schon in den vergangenen Tagen verbuchte die Sendung aus Südafrika zwischen 3,56 und 4,58 Millionen Zuschauer. Am Dienstag schalteten 3,72 Millionen zwischen 22.15 und 23.45 Uhr ein, der Marktanteil belief sich auf 19,6 Prozent. In der Zielgruppe standen 1,37 Millionen auf der Uhr, die Reichweite betrug 28,4 Millionen.Um 23.10 Uhr platzierte die Fernsehstation wieder ein zehnminütiges, das natürlich vom Dschungel profitierte. Die zweite Ausgabe, die von Südafrika eingebettet war, sorgte für 3,02 Millionen Zuschauer und 17,9 Prozent. Beim jungen Publikum ergatterte man 1,07 Millionen, der Marktanteil lag bei 25,2 Prozent.