Sat.1 sprintet mit «Sonic the Hedgehog» zur Samstags-Film-Krone

Der 2020-Film «Sonic the Hedgehog» beschert Sat.1 einen blitzsauberen Samstags-Filmabend.

In den Samstagabend-Filmvergleich reihten sich neben Sat.1 auch ProSieben VOX und RTLZWEI ein. In Unterföhring gab es «Sonic the Hedgehog» ► beim Bällchensender, die rote Sieben zeigte. RTLZWEI versuchte es mitund schlussendlich es die rote Kugel mit «Barry Seal - Only in America» . Am wenigsten Zuschauer schalteten in Grünwald ein, wo lediglich 0,63 Millionen Zuschauer für einen enorm dünnen Marktanteil von 2,2 Prozent sorgten. Zudem holte RTLZWEI mit 0,24 Millionen Zielgruppen-Zuschauern einen noch versöhnlichen Marktanteil von 3,7 Prozent. Versöhnlich an dieser Stelle auch deswegen, weil VOX mit «Barry Seal - Only in America» mit 0,25 Millionen Umworbenen ebenfalls nur 3,7 Prozent am Zielgruppen-Markt holten. Hier schalteten jedoch etwas bessere 0,7 Millionen Zuschauer insgesamt ein, wodurch der Marktanteil 2,4 Prozent erreichte.Nun legten die Filme am Samstagabend jedoch deutlich zu und auf Platz zwei des Film-Vergleichs holte «Pompeii» mit 1,15 Millionen Zuschauern den zweiten Platz zu ProSieben. Der Marktanteil von insgesamt 3,9 Prozent ist jedoch ebenfalls eher dünn und auch die 6,0 Prozent aus der Zielgruppe, wo 0,4 Millionen Zuschauer einschalteten, überzeugten nur bedingt. Somit zeigt es sich, dass Sat.1 mit dem schnellsten Igel des Universums, «Sonic the Hedgehog», den Tages-Sieg abgriff. Der Streifen holte mit 1,44 Millionen Zuschauern keinen überragenden Wert, ließ jedoch die Konkurrenz klar hinter sich. Auch mit den 0,72 Millionen gewinnt die Bunte Kugel keinen Rekord, es reicht jedoch für den gestrigen Samstagabend. In Marktanteilen gesprochen holte der Film insgesamt 4,9 Prozent am TV-Markt und 10,7 Prozent am Markt der Zielgruppe.Die Primetime-Zahlen von Sat.1 sind außerdem die besten Zahlen des Senders am gesamten gestrigen Tag gewesen. RTL überbot dies zumindest in puncto Gesamtreichweite in mehreren Fällen. «ECLUSIV - WEEKEND» (1,8 Millionen), «LIFE - MENSCHEN, MOMENTE, GESCHICHTEN» (1,93 Millionen), das «Klime Update» (2,18 Millionen), «RTL Aktuell» (3,12 Millionen) und natürlich «DSDS» (2,65 Millioen) und «Ich bin ein Star» (4,04 Millionen) lagen vor der Bestleistung des Bällchensenders.