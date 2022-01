«Erlebnis Erde» entfällt erneut: Das Erste zeigt «ARD extra» und Kirchen-Doku in der Primetime

TV-News

Das Erste plant zur besten Sendezeit neben einem «ARD extra: Die Corona-Lage» auch eine Doku über das Coming Out von hundert Mitarbeitern in der katholischen Kirche.

Das Erste stellt am Montagabend einmal mehr das Programm in der Primetime um und streicht die Naturdokumentation, die ursprünglich für 20:15 Uhr geplant war. Stattdessen informiert Christian Nitsche in einem 15-minütigenüber die aktuellen Entwicklungen der Pandemie. Genauere Details zur Sendung hat der öffentlich-rechtliche Sender bislang noch nicht bekannt gegeben, es liegt aber nahe, dass die am Montag stattfindende Ministerpräsidentenkonferenz im Blickpunkt der Sondersendung steht.Anders als in der Vorwoche, als die Naturdoku ebenfalls ausgefallen war und stattdessen «Hart aber fair» vorgezogen wurde, verschiebt sich der Talk mit Frank Plasberg auf 21:30 Uhr. Gemeinsam mit Tilman Kuban (CDU), Jürgen Trittin (Bündnis 90 / Die Grünen), Harald Lesch (ZDF-Wissenschaftsmoderator), Kerstin Andreae (Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW)), Wolfram Weimer (Publizist und Verleger) und Christina Wallraf (Energieexpertin der Verbraucherzentrale NRW) soll über die gestiegenen Energiepreise gesprochen werden.Im Vorlauf zeigt die blaue Eins ab 20:30 Uhr den Dokumentarfilmvon Hajo Seppelt, Katharina Kühn und Marc Rosenthal. Der einstündige Film – ursprünglich für 22:50 Uhr im Programmplan – beleuchtet hundert Gläubige im Dienst der katholischen Kirche in Deutschland, die den gemeinsamen Schritt an die Öffentlichkeit wagen und sich zu ihrer sexuellen Orientierung bekennen – trotz des Risikos, dadurch ihre Arbeit zu verlieren. Der Film ist eine Produktion der EyeOpening.Media.Das ZDF und RTL , die üblicherweise an Tagen einer Ministerpräsidentenkonferenz ebenfalls Sondersendungen programmieren, haben zum derzeitigen Stand noch keine Sondersendungen angekündigt. Zumindest für das ZDF ist eine Umprogrammierung im Laufe des Tages mehr als wahrscheinlich. RTL bestückt derzeit die späte Primetime mit der Live-Sendung «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!», weshalb eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt nicht Zuschauer-freundlich erscheint. Gut möglich, dass der Kölner Sender über das Bund-Länder-Treffen ausführlich in der eingeschobenen Nachrichtensendung «RTL Direkt» informiert.