«Die Geissens» machen RTLZWEI weiter froh

Quotennews

Nach einem Erfolg in der Vorwoche muss sich «Let’s Love» wieder mit einem unterdurchschnittlichen Niveau begnügen. Die Quote war aber schon mal schlechter.

Nach einem eher gemächlichen Staffelstart Anfang des Monats mit Marktanteilen in der Zielgruppe von weniger als sechs Prozent, hatdeutlich an Fahrt aufgenommen. Vor zwei Wochen steigerte sich das Ergebnis auf bis zu 7,1 Prozent bei den Umworbenen, in der Vorwoche stieg die Quotennadel auf sehr starke 8,1 Prozent. Auch die Gesamtreichweite stieg auf ein neues Hoch von 0,93 Millionen.In Woche vier sahen sich die Doppelfolge am Montag nun 0,81 und 0,87 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an. Wie die Millionärsfamilie in Dubai unter anderem ihren Bentley reparieren lassen musste, lockte jeweils 0,46 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren zu RTLZWEI . Mit diesen Reichweiten sicherte sich der Grünwalder Sender Marktanteile von annehmbaren 2,6 und soliden 3,0 Prozent beim Gesamtpublikum. In der Zielgruppe markierte man Sehbeteiligungen von ordentlichen 5,8 und sehr guten 6,5 Prozent. Damit liegen «Die Geissens» weiterhin über dem RTLZWEI-Schnitt, das Ende der Fahnenstange dürfte damit allerdings noch nicht erreicht sein.Erstmals gute Neuigkeiten von der Slow-Datingshowgab es am vergangenen Freitag, denn das von Jana Ina Zarrella moderierte Format lag erstmals im grünen Bereich, jedenfalls in der Zielgruppe. Zur Erinnerung: Die Kuppelshow ist seit Ende Oktober auf Sendung. Bei den Umworbenen schaffte die Sendung solide 5,6 Prozent Marktanteil. Ein neuer Dauerzustand oder nur ein kurzes Hoch? Eher letzteres, auch wenn die Werte nicht in den katastrophalen Bereich sanken. Denn am Montag verzeichnete die Bildergarten-Entertainment-Produktion 4,0 Prozent, üblich sind Werte meist um die zwei Prozent. Insgesamt schalteten 0,15 Millionen ein, dies entsprach einem Marktanteil von 1,4 Prozent bei allen Sehern.