Jannis Niewöhner: Vielleicht bewege ich mich in einer Bubble

Interview

von Markus Tschiedert 22. Juni 2021, 10:56 Uhr

Mit «Je Suis Karl» ist Niewöhner auf der Freiluft-Berlinale zu sehen. Außerdem drehte er vor Kurzem mit Jeremy Irons an einem neuen Drama.

Als Teenie-Star («Saphirblau») brachte Jannis Niewöhner (29) Mädchenherzen zum Schmelzen. Doch nun will er sich als ernsthafter Schauspieler beweisen und präsentiert sich gleich in zwei Extremrollen: In dem Sozialdrama «Kids Run» (exklusiv beim Streaming-Anbieter alleskino) erlebt man ihn als Andi, einen jungen Boxer und alleinerziehenden Vater von drei Kindern, in dem Berlinale-Beitrag «Je Suis Karl» als rechtsextremistischen Verführer Karl. Und Niewöhner will noch mehr, stand gerade mit Jeremy Irons für «Munich’38» vor der Kamera.Der Film wird «Munich ‘38» heißen und es geht um den Friedensvertrag, der 1938 in Europa geschlossen wurde, um einen Krieg zu verhindern, der dann aber doch kam. Neben deutschen Rollen auch immer wieder im Ausland arbeiten zu können und dort weiter zu lernen, wäre toll.Das war schon auch der Traum. Mit 14 fing die Lust an das Filmemachen in all seinen Möglichkeiten und unterschiedlichen Ansätzen zu entdecken. Da durfte ich in den letzten Jahren viele Erfahrungen mitnehmen. Und ich freue mich, dass es damit weitergeht.Das kam durch meine Eltern, die mir einfach sehr früh, etwa seitdem ich fünf bin gute Filme gezeigt haben. Von «Michel von Lönneberga» über «Good Will Hunting» bis zu «Ein Freund von mir» von Sebastian Schipper. Seitdem spürte ich immer eine Anziehung zu diesem Medium und fing früh mit der Schauspielerei an.Ich wollte Andi nicht mit einem perfekten Körper darstellen, sondern hatte das Bild von vielen Jungs, mit denen ich aufgewachsen bin, im Kopf. Die haben als Jugendliche ganz viel gepumpt, ließen es dann aber wieder schleifen mit ganz viel Cola, Fast Food und Zigaretten. Man merkt, dass da mal eine Sportlichkeit war, die verloren gegangen ist.Ich habe einfach wahnsinnig viel gegessen und mit schweren Gewichten hantiert. Um ein Gespür fürs Boxen zu kriegen, hatte ich einen großartigen Trainer, der hier in Berlin eine kleine Boxerhalle besitzt. Mit dem bin ich drei Monate in den Ring gegangen, um das einzustudieren.In den letzten Jahren ist es bei mir grundsätzlich zu einem anderen Umgang mit dem Körper gekommen. Man denkt natürlich mehr über gesunde Ernährung nach, ich finde aber, man darf es auch nicht übertreiben. Ich will mir nicht alles verbieten, aber ernähre mich mittlerweile doch vegan. Ich koche dadurch viel mehr. Das ist das, was ich mir gönne.Am schönsten finde ich, einfache Gerichte zu etwas Besonderem zu machen. Zum Beispiel eine Pasta mit Tomatensoße. Da hat man so seine Gewürze und seine Tricks, dass die Gäste schon merken, es schmeckt anders.Im Privaten fühle ich mich eher in weiten Klamotten wohl, womit ich manchmal auch nicht besonders fein aussehe (lacht). Gleichzeitig genieße ich Gelegenheiten, bei denen man einen Anzug tragen kann. Das ist ja dann auch so eine Form von Verkleiden.