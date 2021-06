The Real Life Guys - Zwillinge, die sich Kindheitsträume verwirklichen wollen

YouTuber

Der YouTube-Kanal The Real Life Guys hat es sich zur Aufgabe gemacht andere zu unterhalten. Vom U-Boot Selbstbau bis zur Raketenbadewanne war alles mit dabei.

Die Kanalbeschreibung vonklingt noch heute nach schlichtweg junggebliebenen Jungs, die Bock haben Sachen auszuprobieren. Exakt schreiben sie, dass sie "all ihre verrückten Ideen und Kindheitsträume" verwirklichen wollen und von "verrückten Real Life DIY Projekten, dem selbstgebauten U-Boot, bis zur Raketenbadewanne" alles dabei wäre. Wichtig war den Jungs stets, dass sie ihre Community auch dazu bewegen selbst raus zu gehen, eben das "Real Life" zu erleben und so starteten die Zwillinge Phillip und Johannes vor fünf Jahren mit ihrem ersten Video und dem Experiment "Mit dem Rad von Frankfurt an die Nordsee!". Doch auch bereits in der Anfangszeit wurden Heißluftballons aus Alufolie und Haarspray realisiert und eine "Amphibienbadewanne" gebaut.Mit zumeist kurzen Videos unter fünf Minuten Laufzeit zog der Kanal bereits zu den Anfangszeiten mehrere hunderttausend Aufrufe an. Aktuell kann der Kanal 1,39 Millionen Abonnenten vorweisen und das erfolgreichste Video des Duos «Wir bauen MOTORISIERTE INLINER mit Akkuschrauber!» aus dem Jahr 2019 brachte kurzerhand 10.832.872 Aufrufe, dicht gefolgt von dem erwähnten Video der Amphibienbadewanne aus dem Jahr 2016 mit 10.308.723 Aufrufen. Doch der Kanal der Mickenbecker-Zwillinge sollte Anfang Juni 2021 mit ganz anderen Schlagzeilen in der Öffentlichkeit stehen.Philipp Mickenbecker erhielt mit nur 23 Jahren zum dritten Mal in seinem Leben die Diagnose Krebs und verstarb am 09. Juni 2021. Mit emotionalen Worten verabschiedete sich Philipp Mickenbecker mit einem Video aus dem Krankenhaus von seinen Fans und der Community. Zum 16. Juni verabschiedeten sich Bruder Johannes und viele Freunde auf dem Kanal von The Real Life Guys von Philipp mit jedoch "keinem melancholischen Rückblick", sondern mit einem stimmungsvollen Video darüber, woran sich jeder, wenn er an Philipp denkt, erinnern kann. An viel Spaß, verrückte Ideen und eine lebensbejahende Einstellung.