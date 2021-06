ELoTRiX - Clips und Stream Highlights

YouTuber

YouTuber «ELoTRiX» nutzt die Videoplattform für Clips und Stream-Highlights aus seinen Livestreams und kann mittlerweile auf über 500.000 Abonnenten zählen.

Eigentliches Hauptgeschäft vonist das Streamen auf twitch.tv, wo ELoTRiX in verschiedenen Spielen und aber auch in der Kategorieunterwegs ist. Auf der Livestream-Plattform hat ELoTRiX 1,3 Millionen Follower und seine Streams weisen zuletzt stets über 200.000 Aufrufe auf. Seit dem 20. März 2021 macht der Streamer aus seinen Live-Formaten Videos für YouTube auf dem Kanal «ELoTRiX - Clips». Der noch junge Kanal hat mittlerweile 31.400 Abonnenten und die erfolgreichsten Videos, zumeist Laber-Formate mit anderen Streamern, weisen in der Spitze 374.921 Klicks auf.Vertreten ist der Steamer jedoch auf YouTube bereits seit dem 17. August 2018 mit dem Kanal «ELoTRiX - Stream Highlights». Hier kann der 1992 geborene Content Creator auf bereits 506.000 Abonnenten zählen, wobei es laut YouTube Wiki bereits die Kanäle ELoTRiX, ELoTRiX Playz und ELoTRiXLetsPlay gab, welche jedoch alle als inaktiv beschrieben werden. Die Kanäle gibt es an sich noch, entspreche Links führen auch noch zu dem Twitch-Profil des Streamers, jedoch wurden mehrere Jahre dort keine Videos mehr hochgeladen. Durchaus seltsam, denn gerade mit dem Hauptkanal hatte der Streamer bereits 1,24 Millionen Abonnenten bei YouTube.Die also "neuen" Kanäle Stream Highlights und Clips liefern zumeist sehr ähnlichen Content mit vielen Reaction-Videos und, wie der Name schon verrät, Highlight-Zusammenschnitten aus den Streams. Das erfolgreichste Video bei den Stream Highlights ist «EMOTIONALE REAKTION auf XXL Realtalk von Monte & Solution» bei 1.639.787 Aufrufen, hochgeladen am 18. Januar in diesem Jahr.Entsprechenden Gaming-Content aus den Streams findet man bei YouTube kaum bis gar nicht auf keinem der beiden neuen Kanäle. Wenn Gaming-Inhalte zu sehen sind, dann zuletzt bei ELoTRiX - Clips und dort auch nur in Verbindung mit Community-Games wie Mario Kart, Shooter-Inhalte gibt es keine mehr. Kern sind mittlerweile, wie erwähnt, Reaction-Videos auf sämtliche Themen von anderen Streamern bis hin zu ZDFinfo-Dokumentationen.