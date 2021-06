Sat.1: Clipshow leidet und «Genial daneben» stürzt völlig ab

Quotennews

Auch ProSieben kam mit «Transformers 3» nicht gegen die Fußballkonkurrenz an. Erst nach dem Abpfiff ging es quotenmäßig wieder aufwärts.

Sat.1 legte am gestrigen Abend mit einer weiteren zusammengeschnittenen Clipshow nach. In dieser Woche konnten sich die Zuschauer dieansehen. Mit dabei waren Entenfamilien, die versuchten eine mehrspurige Autobahn zu überqueren oder gescheiterte Einparkversuche. Vor zwei Wochen erzielte eine andere Rankingshow solide 5,1 Prozent Marktanteil bei 1,46 Millionen Fernsehenden. Bei den 0,50 Millionen Jüngeren kam eine solide Quote von 7,1 Prozent heraus.Auch Sat.1 bekam die Konkurrenz durch das Auftaktspiel der EM zu spüren und schaffte es, noch 1,01 Millionen Fernsehende auf dem Sender zu halten. Dies entsprach einem mäßigen Marktanteil von 3,9 Prozent. Bei den 0,35 Millionen Umworbenen blieben maue 5,0 Prozent übrig.hatte schon in den Vorwochen deutlich Probleme und ging nun am gestrigen Abend richtig unter. 0,53 Millionen Zuschauer landeten bei miesen 2,4 Prozent, dem schwächsten Marktanteil seit Jahren. Auch bei den 0,20 Millionen Werberelevanten stürzte die Quote auf mickrige 3,1 Prozent.Der Actionfilmlief zur Primetime bei ProSieben vor 0,65 Millionen Interessenten, kam aber auch nicht über maue 2,6 Prozent hinaus. Bei den 0,36 Millionen Jüngeren wurden ebenfalls nicht mehr als ernüchternde 5,2 Prozent Marktanteil verbucht. Deutlich besser lief es dann ab 23.30 Uhr mit der Historienaction. 0,46 Millionen Fernsehende verbuchten nun eine gute Sehbeteiligung von 4,9 Prozent. Auch die 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich deutlich auf passable 8,2 Prozent.