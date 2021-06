Das ZDF muss die Spitzenposition am Freitagabend an die EM im Ersten abgeben

Quotennews

Trotzdem schlugen sich die wiederholten Krimiserien auf dem Gesamtmarkt aber weiterhin recht gut.



Für gewöhnlich hat das ZDF das Programm am Freitagabend fest in der Hand und ist von den obersten Plätzen der Tagesrangliste nicht wegzudenken. Doch als Konkurrenzprogramm zum EM-Auftakt im Ersten liefen am gestrigen Abend nur Wiederholungen von Krimiserien. Los ging es mit, was sich vor dem Anpfiff des Eröffnungsspiel noch recht gut schlug. Mit 4,96 Millionen Fernsehenden und starken 19,3 Prozent lag man auf dem Gesamtmarkt auf einem ähnlichen Niveau wie in der Vorwoche. Bei den 0,37 Millionen Jüngeren war jedoch bereits ein Rückgang auf solide 5,6 Prozent Marktanteil zu erkennen.Fürschalteten schließlich noch 3,53 Millionen Interessenten an. Die Serie hielt sich mit guten 14,0 Prozent jedoch weiterhin knapp über dem Senderschnitt. Mehr als eine mäßige Quote von 4,0 Prozent kam hingegen bei den 0,29 Millionen 14- bis 49-Jährigen nicht zustande. Dasstartete an diesem Abend um 23.15 Uhr und bewegte 2,20 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Hieraus resultierte ein solider Marktanteil von 13,0 Prozent. Bei den 0,23 Millionen aus der jüngeren Zuschauerschaft waren annehmbare 4,7 Prozent möglich.Am Vorabend schnitt hingegenab 18.00 Uhr recht gut ab. Hier wurden bei 2,50 Millionen Fernsehenden hohe 17,9 Prozent Marktanteil verbucht. Bei den 0,12 Millionen Jüngeren musste sich der Sender jedoch mit akzeptablen 4,3 Prozent zufriedengeben. Im Anschluss liefvor 3,04 Millionen Interessenten, wodurch sich die Quote auf starke 18,5 Prozent steigerte. Nun lagen auch die 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährigen bei einem soliden Wert von 5,8 Prozent.