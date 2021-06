Zwei Primetime-Shows mehr: «Promi Big Brother» startet im August

TV-News

Zudem zeigt Sat.1 in diesem Jahr erstmals eine begleitende Late-Night-Show.

Der Container hat wieder geöffnet. Sat.1 hat die neue-Staffel für den 6. August angekündigt. Drei Wochen lang sollen dann die Stars und Sternchen von den Kameras begleitet werden. Für die Primetime baut man das Angebot sogar aus und zeigt in diesem Jahr zwölf Live-Folgen ab 20:15 Uhr, 2020 waren es noch zehn.Direkt im Anschluss an die 22 Folgen gibt es erstmals in Sat.1 eine begleitende Late-Night-Show, die erneut von Melissa Khalaj und Jochen Bendel moderiert wird. Im vergangenen Jahr liefnoch bei sixx . Die Hauptsendung wird in diesem Jahr wieder von Marlene Lufen und Jochen Schropp begleitet.Wer an «Promi Big Brother» in diesem Jahr teilnehmen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Fest steht aber, dass sich Sat.1 wohl erneut über sehr gute Quoten freuen darf. Die vergangene Runde kam im Schnitt auf einen Zielgruppenanteil von 13,4 Prozent. In der Spitze waren sogar bis zu 17,5 Prozent möglich. Der Unterföhringer Sender zeigt das Reality-Format wie erwähnt zwölf Mal ab 20:15 Uhr, an den restlichen Tagen ist die Show ab 22:15 Uhr zu sehen. Die Late-Night-Show folgt jeweils im Anschluss.