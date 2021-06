«Why Dindt They Ask Evans?»: Hauptdarsteller bekannt

US-Fernsehen

Lucy Boynton und Will Poulter übernehmen die Hauptrollen in dem Werk von Agatha Christie.

Lucy Boynton («Bohemian Rhapsody») und Will Poulter («The Revenant») werden die Hauptrollen in Hugh Lauries Adaption vonübernehmen, einem der frühesten Kriminalromane von Agatha Christie. Der ehemalige «House»-Hauptdarsteller wird für BritBox North America Regie führen und ebenfalls eine Rolle übernehmen. Er wird Dr. James Nicholson verkörpern, einen klinischen Leiter eines Sanatoriums."Ich fühle mich zutiefst geehrt, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, dieses Projekt gemeinsam mit Lucy zu leiten und die spannende Geschichte von Agatha Christie unter Hughs Regie zum Leben zu erwecken", so Poulter. "Ich bin so begeistert, mit Hugh und Will zusammenzuarbeiten und an dieser Geschichte von einem meiner Lieblingsautoren mitzuwirken", so Boynton. "Ich kann es kaum erwarten, loszulegen."Die Miniserie wurde von BritBox North America in Auftrag gegeben und von Mammoth Screen und Agatha Christie Limited produziert. Endeavor Content übernimmt den internationalen Vertrieb außerhalb Großbritanniens, Irlands und Amerikas.