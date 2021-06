«o2 Music Roadtrip»: Nächster Schuss in den Ofen für ProSieben?

TV-News

Wird es diesen Sommer besser? ProSieben startet einen neuen Anlauf mit einem «o2 Music»-Format.

Im vergangenen Sommer strahlte ProSieben die Musik-Sendung «o2 Music Hall» aus, allerdings nur vier Mal. Dann flog das Format aufgrund mieser Quoten wieder aus dem Programm. Vier weitere Ausgaben folgten dann im November, allerdings zu wesentlich späterer Sendezeit und nicht mehr am Dienstag, sondern zunächst im Nachgang zu «The Voice of Germany» und «red.». Aus Quotensicht war das Comeback nicht wirklich erfolgreich, aber immerhin besser als im August 2020.Im Schnitt erreichten die acht Folgen 0,24 Millionen Zuschauer, was sich in Sehbeteiligungen von 2,4 Prozent beim Gesamtpublikum und katastrophalen 4,1 Prozent in der Zielgruppe niederschlug. Dennoch versucht sich der Unterföhringer Sender an einem ähnlichen Format auch in diesem Jahr. Intreffen zwei Musikstars aufeinander und verbringen einen ganzen Tag gemeinsam.Den Anfang macht Jan Delay, der zusammen mit Rapper Kool Savas unterwegs ist und ihm seine Musikwelt zeigt. Die Künstler verbringen den Tag im Tourbus und besuchen besondere Orte ihrer Karriere und sprechen über entscheidende Momente in ihrem Leben und geben Einblicke in ihre Zukunftspläne. Insgesamt hat ProSieben drei Ausgaben angekündigt, die ab dem 24. Juni ab 23:50 Uhr ausgestrahlt werden. Im Vorlauf ist dann zwar nicht «The Voice of Germany» zu sehen, aber erneut «red.», das Magazin ist im Anschluss an die Premiere von «Die Alm – Promischweiß und Edelweiß» im Programmplan vorgesehen.