«Blutige Anfänger»: Drehstart der dritten Staffel

Die ZDF-Polizeiseriekonnte sich jüngst über den Drehstart zur dritten Staffel freuen. Mit Beginn in Halle sollen insgesamt zwölf neue Folgen entstehen, wobei in jeder Episode im Zwischenspiel von Polizeischule und wahrem Leben ein Mordfall aufgeklärt werden soll. Bekannte Gesichter wie Jane Chirwa, Timmi Trinks oder Frnçois Goeske kehren als immer noch "Neulinge" zurück und zudem stößt Asli Melisa Uzun zur Anwärtertruppe dazu. Auf der Ausbilderseite können sich Fans auf Esther Schweins, Neil Malik Abdullah, Werner Daehn und Birte Hanusrichter freuen. Heike Brückner von Grumbkow, Jörg Brückner, Lucas Flasch, Beliban zu Stolberg, Cornelia Deil und Isabella Oliveira Parise Kröger waren für die Drehbücher verantwortlich, die Regie übernehmen in dieser Staffel Gero Weinreuter, Franco Tozza und Franziska Jahn.Handlungskern bleiben die Verwicklungen von Polizeistudenten im Praxissemester im Zusammenspiel mit den entsprechenden Dozenten. Zu Beginn gilt es im Ausbilder-Team eine freie Stelle zu besetzen und Malouf, gespielt von Neil Malik Abdullah, entscheidet sich für Madeleine "Koko" Konrad, verwirklicht von Birte Hanusrichter. Diese qualifizierte sich durch ihre Arbeit als Oberkommissarin in Magdeburg dafür und stach somit die Bemühungen von Kelting, Werner Daehn, aus, selbst auf die freie Stelle als Hauptkommissar zu kommen. Nachdem das personelle geklärt ist, schlägt die Handlung auch direkt voll ein: bei einem Fußballturnier der Polizeifachhochschule fallen Schüsse, Kollegen sind in Gefahr und wohl auch ein Kollege tot. Die Jagd auf einen Auftragskiller ist eröffnet.Gedreht werden sollen die neuen Folgen von «Blutige Anfänger» bis Anfang Oktober, ein Sendetermin für die Ausstrahlungen steht noch nicht fest. Studio.TV.Film produziert die Serie im Auftrag des ZDF , Milena Maitz ist Produzentin und Andreas Jakob Woltering hat für das ZDF die redaktionelle Verantwortung.