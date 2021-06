«Gangs All Queer»: HBO-Serie nimmt Gestalt an

US-Fernsehen

Die Serie wird von «Insecure»-Darstellerin Issa Rae produziert.

Für die Seriehaben die Verantwortlichen nun Jaboukie Young-White als Autoren verpflichtet. Die Serie wird von Vanessa R. Panfil entwickelt, «Insecure»-Star Issa Rae wird mit ihrer Firma Hoorae zusammen mit Montrel McKay die Produktion übernehmen.Young-White wurde aufgrund seiner Twitter- und Instagram-Posts bekannt. Er ist inzwischen erfolgreicher Stand-Up-Comedian und hat als Autor bei Serien wie «Big Mouth» und «American Vandal» mitgewirkt. Außerdem gehört er zum Ensemble der Comedy-Show «The Daily Show with Trevor Noah» bei Comedy Central In der halbstündigen Serie geht es um einen verschlossenen Zwanzigjährigen in Chicago, der einen Gang-Tod betrauert und das College verlässt, um einen Schlussstrich zu ziehen. Rae dreht derzeit die fünfte und letzte Staffel der HBO-Hit-Comedy «Insecure», in der sie die Hauptrolle spielt und die sie mitentwickelt hat.