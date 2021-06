RTL führt «Klima Update» ab Juli ein

TV-News

Während Das Erste sich noch nicht zur Einführung eines eigenen Klima-Formats am Vorabend entschlossen hat, startet RTL wie angekündigt durch. Schon im Juli soll es losgehen.

Während Das Erste kürzlich die Einführung der neuen «Vor acht»-Sendungbekannt gab, holte man sich den Spott der Klimainitiative „Klima vor acht“ ein, die ein Format über Umweltschutz und Nachhaltigkeit forderte. Anfang des Jahres wandte man sich an die öffentlich-rechtliche Fernsehstation, um ein solches Format in Gang zu bringen. Man zeigte sich zögerlich und hat noch immer keine eigene Sendung mit diesem Titel eingeführt. Schneller war hingegen RTL , das Ende März eine solche Sendung mit fundierter und zugleich verständlicher Klimaberichterstattung. Nun hat man konkrete Pläne bekannt gegeben.Ab dem 8. Juli soll das neue Formatstarten, das zunächst zweimal wöchentlich, jeweils donnerstags und samstags direkt an «RTL Aktuell Wetter» zu sehen sein soll, also kurz nach 19 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Christian Häckl und Bernd Fuchs. Gegenüber Quotenmeter bestätigte eine Sendersprecherin, dass das «Klima Update» für "etwa eine Minute geplant" sein, "sodass es keine Verschiebungen im nachfolgenden Programm" geben werde. Die Sendung solle unter anderem Erklärungen zu verschiedenen Klimaphänomenen wie dem Treibhauseffekt geben. Außerdem befasst sich die Sendung mit tagesaktuellen, relevanten Informationen und möchte alles Wichtige für die Zuschauer einordnen. Häckl und Fuchs melden sich demnach nicht immer aus dem Studio, sondern sind auch vor Ort, ob auf einem Gletscher oder im Klimahaus in Bremerhaven. Man wolle „hautnah“ dabei sein.„Der Klimawandel ist aktuell eine der größten und wichtigsten Herausforderungen. Mit dem «Klima Update» wollen wir weiter das Bewusstsein für das Klima stärken und möglichst viele Menschen erreichen“, erklärt Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL News. Das «Klima Update», das in Partnerschaft mit GEO und der Initiative „KLIMA° vor acht“ entsteht, wird immer freitags und montags jeweils um kurz vor acht bei ntv wiederholt und gibt es zusätzlich auch auf wetter.de.