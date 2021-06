Die Privaten im engen Kampf um die 1,1 Millionen

Quotennews

Oft liegen die Ergebnisse der einzelnen Primetime-Ausstrahlungen weit auseinander, jedoch nicht so gestern. Gleich drei Formate kämpften um die 1,1 Millionen Zuschauer-Marke.

Zu Beginn muss gesagt werden, dass sich RTL am gestrigen Mittwoch aus dieser Thematik heraushalten konnte, denn das entsprechende Primetime-Formatzog 1,46 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an und war so schlichtweg das beste Format zu dieser Zeit. Selbes Bild ind er Zielgruppe, hier reichten 0,68 Millionen Zuschauer für das beste Zuschauer-Ergebnis in der Primetime und es ergab sich ein Marktanteil von 11,3 Prozent. Doch hinter RTL kamen Sat.1 ProSieben und Kabel Eins, die sich allesamt knapp um die 1,1 Millionen Zuschauer tummelten. So viel sei gesagt, keiner knackte die 1,1 Millionen-Marke.Am ehesten dran war noch die Sat.1-Showmit 1,098 Millionen Zuschauern im Schnitt und einem Marktanteil von 4,7 Prozent. Mit nur 4,3 Prozent Marktanteil und einem Zuschauerschnitt von 1,83 Millionen Zuschauern positionierte sich direkt dahinterbei ProSieben, gefolgt von, im Angebot bei Kabel Eins und mit 1,067 Millionen Zuschauern. Hier lag der Marktanteil bei 5,2 Prozent, prozentual also dem besten Ergebnis der drei Kontrahenten. Die restlichen privaten Mitspieler RTLZWEI und VOX lagen mit ihren Formaten weit abgeschlagen bei 0,61 Millionen Zuschauern (RTLZWEI) und 0,606 Millionen Zuschauern (VOX).Doch entscheidender für gerade die privaten Formate ist schließlich das Zielgruppen-Ergebnis und blickt man auf diese Kategorie, ändert sich im Tableau doch einiges. RTL ist, wie erwähnt, auch hier Spitze, doch dahinter landet ProSieben mit «Grey's», 0,56 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 9,5 Prozent auf Platz zwei. «Die Gegenteilshow» fällt daher mit 0,45 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 7,7 Prozent auf Platz drei. Schlusslicht bleibt Kabel Eins mit 0,23 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 4,6 Prozent. Hier kommen schließlich auch RTLZWEI und VOX wieder näher, denn diese landen bei 0,22 Millionen Zuschauern und 3,6 Prozent Anteil (RTLZWEI) und 0,21 Millionen bei ebenfalls 3,6 Prozent Marktanteil (VOX).