«Sex and the City»-Revival: Zahlreiche Gaststars bekannt

US-Fernsehen

In der neuen HBO-Serie werden viele alte Gesichter wieder zu sehen sein.

Das Revival von «Sex and the City» soll bei HBO Max keine Schmalspur-Produktion sein. Für, das auf der Serie basiert, die zwischen 1998 und 2004 bei HBO lief, nahm man unter anderem Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson und Evan Handler unter Vertrag.Erst im vergangenen Monat kündigte man an, dass Chris Noth als Mr. Big zurückkehrt und Sara Ramirez hinzukommt. Während Kim Cattrall für das Revival nicht an Bord ist, werden Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis ihre ursprünglichen Rollen als Carrie, Miranda und Charlotte wieder aufnehmen, um "die Reise von der komplizierten Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 30ern zu der noch komplizierteren Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 50ern zu navigieren", so HBO-Max-Muttergesellschaft WarnerMedia.Ausführende Produzenten von «And Just Like That...» sind Parker, Davis, Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi und King. Zum Autorenteam gehören King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Rottenberg und Zuritsky.