Diese Stars ziehen ins «Sommerhaus der Stars»

Insgesamt sind acht Promipaare in die Villa in Bocholt eingezogen und kämpfen in diesem Jahr um 50.000 Euro.

Im vergangenen Jahr war die fünfte-Staffel von vielen Skandalen und Aufregern begleitet, was mehr als nur Kopfschütteln hervorgebracht hat. Seitdem hat sich bei RTL einiges geändert und der neue Senderchef Henning Tewes möchte aus dem Kölner Sender einen seriösen Familiensender machen. Dementsprechend dürfte die nun sechste Runde des Reality-Formats ein wenig gesitteter daherkommen als im Vorjahr.Ob das auch den Quoten wieder guttun wird, wird sich zeigen. 2020 holte RTL durchschnittlich 2,43 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was sich in Markanteilen von 8,3 und 15,7 Prozent niederschlug. Gute Werte, keine Frage, aber im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr ein deutlicher Rückgang. Wann genau die neue Staffel in diesem Jahr ausgestrahlt wird, steht bisweilen noch nicht fest. Der Sender gab aber nun bekannt, auf wen sich das Publikum freuen darf. Allen voran ist VIVA-Moderator Mola Adebisi zu nennen, der mit seiner Freundin Adelina Zilai in Bocholt den «Kampf der Promipaare» siegreich gestalten will. An Diversität soll es in diesem Jahr nicht fehlen und so gibt es nach 2017 wieder ein schwules Paar. Der aus «Unter Uns» bekannte Lars Steinhöfel wird mit Dominik Schmitt um die Siegprämie von 50.000 Euro kämpfen. Daneben zieht auch Transgender-Aktivist Benjamin Ryan Melzer in Bocholt ein.– Moderator Mola Adebisi (48) und Adelina Zilai (33)– Unternehmer und Transgender-Ikone Benjamin Ryan Melzer (34) und Elisabeth Marie Hofbauer (25)– «Unter uns»-Schauspieler Lars Steinhöfel (35) und Dominik Schmitt (31)– Schauspielerin Michelle Monballijn (42) und Reality-TV-Star Mike Cees-Monballijn (33)– «Goodbye Deutschland»-Auswanderer Peggy Jerofke (45) und Stephan Jerkel (53)– Schauspieler und Theaterregisseur Roland Heitz (63) und Schauspielerin und Musicaldarstellerin Janina Korn (37)– Reality-TV-Stars Samira Cilingir (24) und Yasin Cilingir (30)– Partyschlagersänger Almklausi (52) und seine Frau Maritta (35)Um die gesundheitliche Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten, versicherte RTL , dass alle Teilnehmer vorab auf Covid-19 getestet wurden und in Quarantäne mussten. Somit steht einem „humorvollen Wettbewerb“, wie es RTL ankündigt, nichts mehr im Wege.