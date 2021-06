Gerald & Anna kommen nur mäßig an

Quotennews

Die Geschichte aus «Bauer sucht Frau» macht nicht wirklich RTL glücklich.

Der Kölner Privatsender RTL setzte am Dienstagabend auf gleich vier Stunden. Um 20.15 Uhr startete man mit einem neuen Special. Dort besucht die Produktionsfirma die beiden, die sich 2017 kennenlernten und ein Jahr später heirateten. Nun haben die Protagonisten Nachwuchs bekommen.2,76 Millionen Fernsehzuschauer schauten dem Farmer aus Namibia über die Schulter, die Sendung mit Inka Bause erzielte einen Marktanteil von 10,3 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen fuhr man lediglich 10,6 Prozent Marktanteil ein, die Geschichten rund um den Kaiserschnitt und um die Taufe des Kinders sahen 0,74 Millionen.Im Anschluss setzte man – ebenfalls mit Inka Bause – auf das Specialund teasert an, dass sich bislang 88 Paare gefunden haben, 35 Hochzeiten sind geschlossen und bereits über 20 Kinder geboren. Die Retrospektive wollten 2,16 Millionen Zuschauer sahen, der Marktanteil belief sich auf 12,6 Prozent. In der Zielgruppe ergatterte das Format 0,47 Millionen und 10,0 Prozent.