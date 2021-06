HBO Max will mehr «Hacks»

US-Fernsehen

Die Serie des Streaming-Senders mit Jean Smart geht weiter.

Der Streamingdienst HBO Max ist mit der Performance seiner jungen Seriezufrieden. Das Format über die ausrangierte Las-Vegas-Komikerin Deborah Vance (Jean Smart) und ihre Zusammenarbeit mit einer jungen Autorin (Hannah Einbinder) bekommt eine zweite Runde. "Ich bin absolut begeistert, dass wir für eine zweite Staffel ausgewählt wurden und ich habe Hannah gesagt: 'Keine Miss Nice Guy mehr; von nun an heißt es Bette und Joan! Und ratet mal, wer Bette ist?!!!'" sagte Smart."Wir wussten sofort, dass Lucia, Paul und Jen uns einen Gewinner gebracht haben", sagte Sarah Aubrey, Head of Original Content bei HBO Max. "Wir könnten nicht glücklicher sein über die enorme Resonanz bei unseren Zuschauern und Kritikern, und wir grüßen die ausführenden Produzenten, Jean, Hannah und den Rest der brillanten Besetzung und unsere Partner bei Universal." Auch die Kritiker geben HBO Max recht, denn das Format von Paul W. Downs, Lucia Aniello und Jen Statsky bekam gute Kritiken."Wir sind überglücklich, dass unsere Partner bei HBO Max «Hacks» für eine zweite Staffel verlängert haben! Es war unglaublich, dieser bahnbrechenden Serie dabei zuzusehen, wie sie die Comedy-Generation neu definiert hat, mit der phänomenalen Jean Smart und Hannah Einbinder, die sich zur Freude des Publikums gekonnt duellieren", sagte Erin Underhill, Präsidentin von UTV. "Hut ab vor Lucia, Paul und Jen, die jeweils ihre eigene Vision in diese bunte Welt der Charaktere eingebracht haben. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, was als nächstes mit Deborah, Ava und der Gang in Vegas passiert."