Mike Myers holt sechs Schauspieler zu Netflix

US-Fernsehen

Für die Netflix-Serie «Pentaverate» wurde unter anderem Ken Jeong verpflichtet.

Die neue Serie von Mike Myers, der unter anderem durch «Austin Powers» bekannt wurde, wurde auf den Namengetauft. In der halbstündigen Serie arbeiten fünf Männer seit der Schwarzen Pest von 1347 daran, das Weltgeschehen zum Guten zu beeinflussen. Zu Beginn der Serie wird ein unwahrscheinlicher kanadischer Journalist in eine Mission verwickelt, um die Wahrheit aufzudecken und möglicherweise selbst die Welt zu retten.Myers hat sechs Kollegen an Bord geholt: Ken Jeong («Crazy Rich Asians», «Community»), Keegan-Michael Key («Schmigadoon», «The Prom», «Lion King»), Debi Mazar («Goodfellas», «Younger»), Richard McCabe («The Audience», «Eye in the Sky»), Jennifer Saunders («Absolutely Fabulous», «Tod auf dem Nil») und Lydia West («Years and Years», «It's a Sin») werden neben Myers in der Serie auftreten, wobei Myers selbst sieben neue Charaktere spielen wird. Die Produktion der sechs Episoden umfassenden Serie ist derzeit im Gange.Fans von Myers werden sich daran erinnern, dass er in dem Film «Liebling, hältst Du mal die Axt?» von 1993, in dem er sowohl den Hauptdarsteller Charlie Mackenzie als auch seinen unverblümten schottischen Vater Stuart spielte, auf das Pentaverate Bezug nahm.