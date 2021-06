Jack Black beendet «Conan»

US-Fernsehen

In rund zwei Wochen endet nach vielen Jahren die TBS-Late-Night.

Am 24. Juni 2021 endet Conan O’Briens Fernsehshow, die seit 2010 beim WarnerMedia-Spartensender TBS ausgestrahlt wird. In der zweistündigen Abschiedsausgabe, die bereits um 22.00 Uhr gesendet wird, ist Jack Black zu Gast. Auch Bill Hader und Dana Carvey werden in der Abschiedswoche anwesend sein. Der drittletzte Star wird noch nachgereicht.In der kommenden Woche sind Patton Oswalt, Martin Short, HB Smoove und Mila Kunis zu Gast. Dies ist bereits Conans dritte Verabschiedung. Im Jahr 2009 waren beim Ende von «Late Night» ► Andy Richter, Will Ferrell und die White Stripes anwesend. Beim-Ende spielte Neil Young Musik, als Talkgäste waren Tom Hanks und Will Ferrell anwesend.Conan O’Brien war 28 Jahre im Late-Night-Geschäft tätig. «Conan» startete erstmals im November 2010 als einstündige Show; 2019 wurde sie zu einer 30-minütigen Serie umgestaltet. Letztes Jahr kehrte sie als erste Talkshow während der Pandemie in ein Studio zurück, nachdem sie zuvor Episoden zu Hause produziert hatte – allerdings in ihrem neuen Zuhause Largo at the Coronet.