Sky Sport News führt «Wembley Calling» ein

TV-News

In der neuen Sendung melden sich Marc Behrenbeck und Uli Köhler täglich vom DFB-Quartier in Herzogenaurach.

Vor etwas mehr als zwei Wochen bestätigte Sky kursierende Berichte, dass der 24-Stunden-Sender Sky Sport News ab Ende Juli aus dem Free-TV verschwindet und wieder hinter die Bezahlschranke wandert, wo er 2011 auch startete (Quotenmeter berichtete). Bis dahin wird es aber noch die ein oder andere Nachricht aus der Welt des Sports geben, schließlich startet am kommenden Freitag die Fußball-Europameisterschaft. Für dieses sportliche Großereignis kündigte Sky bereits Ende Mai Sonderberichterstattungen an, ohne jedoch konkrete Pläne zu offenbaren. Am Dienstag schaffte man Klarheit.So wird es ab dem morgigen Mittwoch, 9. Juni, jeden Tag bis einschließlich des Finalsonntags am 11. Juli eine Sendung zur EM geben, die immer um 17 Uhr ausgestrahlt wird. Sie ist nach dem Finalspielort der Euro benannt und heißt. Darin melden sich die Sky Reporter Marc Behrenbeck und Uli Köhler täglich aus dem DFB-Mannschaftslager in Herzogenaurach und präsentieren alle Nachrichten und Entwicklungen rund um die deutsche Auswahl. Die Moderatoren begrüßen in der rund 30-minuten Show im Studio zudem regelmäßig live zugeschaltete Gäste, wie die Sky-Experten Lothar Matthäus, Didi Hamann, Erik Meijer und Mladen Petric. Am Mittwoch macht aber ein anderer den Auftakt, der weiß, wie es sich anfühlt Europameister zu sein: Amos Pieper. Der Verteidiger von Arminia Bielefeld holte erst am Sonntag den U21-Titel im Finale gegen Portugal. Am Tag des Auftaktspiels ist Ex-Nationalspieler Torsten Frings zugeschaltet. Bielefeld-Trainer Frank Kramer wird regelmäßig zu sehen sein, denn er ist immer am Tag nach den Spielen der Löw-Elf zu Gast, um die Auftritte zu analysieren.Neben den Analysen und Interviews werden im Rahmen der Sendung auch Zusammenfassungen aller Spiele des DFB-Teams gezeigt. Sky Sport News überträgt zudem die Pressekonferenzen des DFB live.