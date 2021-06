TV-News

«99»: Sat.1 startet neue Spielshow im Juli

Das Original der Show stammt aus Belgien und läuft dort unter dem Titel «Homo Universalis», was schon einen Hinweis darauf gibt, was in der Sendung gesucht wird: das größte Allroundtalent.

Sat.1 hat eine Spielshow für den Sommer angekündigt. Ab dem 9. Juli strahlt der Unterföhringer Senderaus, das auf dem belgischen Original «Homo Universalis» basiert. Dies gibt bereits einen ersten Hinweis, worauf sich die Kandidaten einstellen müssen: Gefragt sind vielseitige Talente mit einer Mischung aus Geschick, Sportlichkeit und Cleverness. International ist das Format unter dem Titel «99 to Beat» bekannt.In Deutschland wurde die Sendung von der Fabiola produziert, in Belgien verantwortet VRT und De Chinezen die Produktion. Drei Folgen hat Sat.1 angekündigt, die jeweils am Freitag, 9., 16. und 30. Juli, ab 20:15 Uhr zu sehen sind und von Johanna Klum und Florian Schmidt-Sommerfeld moderiert werden. Das Prinzip der Sendung ist recht einfach erklärt. 100 Kandidaten gehen ins Rennen und müssen es schaffen in 98 Spielrunden nicht ein einziges Mal letzter zu werden. Im finalen Duell winken dem Sieger dann 99.000 Euro.Die Spiele sind dabei mindestens genauso vielseitig wie bei vergleichbaren Gameshows wie beispielsweise «Schlag den Star» beziehungsweise «Schlag den Raab». Die Teilnehmer müssen zum Beispiel Sektkorken möglichst weit knallen lassen, gegeneinander Tauziehen, Klopapier möglichst schnell abrollen, einen Eisblock zum Schmelzen bringen, so laut es geht schreien oder Songs dem richtigen Jahrzehnt zuordnen.

