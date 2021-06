«Inga Lindström»-Nachschub für das ZDF

TV-News

Seit vergangenem Mittwoch laufen die Dreharbeiten für vier neue Filme der „Herzkino“-Reihe für das ZDF.

Der Sonntagabend gehört in Deutschland den Krimis aus dem, das ist hinlänglich bekannt. Die traditionsreiche Fernsehreihe holt Woche für Woche grandiose Reichweiten und überzeugt bei Alt und Jung. Da fällt es manchmal gar nicht so auf, dass auch der zweite öffentlich-rechtliche Sender des Landes am Sonntag zu überzeugen weiß und regelmäßig mehrere Millionen Zuschauer zu sich lockt. Zuweilen steht beim ZDF eine Fünf oder sogar eine Sechs vor dem Komma. Eine der Erfolgsgaranten ist dabei die „Herzkino“-Reihe, die zuletzt mit «Der schönste Ort der Welt» zwar an der Fünf-Millionen-Marke scheiterte ab auf Markanteile von 14,9 und 7,5 Prozent am 30. Mai blicken kann.Dass dieser Erfolg auch in Zukunft fortgesetzt werden kann, daran arbeiten die Macher gerade in Schweden, denn seit dem 2. Juni finden dort die Dreharbeiten für vier weitere Filme der Reihe statt. Umgesetzt werden die unter den Arbeitstiteln laufenden Filme «Die schönste Hochzeit der Welt», «Rosenblüten im Sand», «Schmetterlinge im Bauch» und «Auf den Straßen von Sörmland» von der Bavaria Fiction mit Stephan Bechtle als Produzenten. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich noch bis September.Im ersten Film stehen unter der Regie von Matthias Kiefersauer, der auch das Drehbuch schrieb, unter anderem Magdalena Hoefner, Julian Bloedorn, Philipp Lind und Jonas Minthe vor der Kamera. In «Rosenblüten im Sand» sind neben weiteren Nadine Menz und Stafan Gorski zu sehen. Christiane Sadlo schrieb das Drehbuch, die Regie übernimmt Marco Serafini. Der Cast bei «Schmetterlinge im Bauch» besteht unter anderem aus Sinja Dieks, Maxine Kazis und Max Woelky. Hier führt Stefanie Sycholt Regie, sie verfasste auch das Drehbuch. Bei «Auf den Straßen von Sörmland» führt Oliver Dieckmann Regie, der gemeinsam mit Aline Ruiz das Drehbuch schrieb. Wer vor der Kamera zu sehen sein wird, steht nach ZDF-Angaben derzeit noch nicht fest.