«Gossip Girl»-Star Leighton Meester dreht für Netflix

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird in einem Film für den Streamingdienst zu sehen sein.

Seit dem Ende von «Gossip Girl» ist es ruhig um Leighton Meester geworden. Sie war zwar zuletzt in «Semper Fi» (2019) und «By the Gun» (2014) zudem in kleinen Sitcom-Auftritten zu sehen, aber es schien, als würde ihre Karriere ins Stocken geraten. Nun wurde sie für den Netflix-Filmverpflichtet.Der Spielfilm ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Sarah Alderson. Der psychologische Thriller spielt inmitten eines Wochenendausflugs nach Kroatien, der schief geht, als eine Frau beschuldigt wird, ihre beste Freundin getötet zu haben. Während sie versucht, ihren Namen reinzuwaschen und die Wahrheit herauszufinden, kommen ihre Bemühungen einem schmerzhaften Geheimnis auf die Spur.Neben Meester gehören die «Batwoman»-Darstellerin Christina Wolfe, Ziad Bakri und Luke Norris zum Cast. "Ich bin so aufgeregt zu sehen, dass «The Weekend Away» es auf die Leinwand schafft", sagte Alderson in einem Statement. "Meinen eigenen Roman adaptiert zu haben, macht es noch spezieller, und ich bin begeistert, dass Leighton diesen Charakter zum Leben erwecken wird."