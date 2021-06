«Für & Wider»: ZDF präsentiert Wahlduelle mit Livepublikum

TV-News

In dem neuen Format werden immer zwei Spitzenpolitiker aufeinander treffen und Stellung zu aktuellen Wahlkampfthemen nehmen. Moderiert wird die Sendung unter anderem von Dunja Hayali.

Sich in diesem Sommer politisch zu informieren, sollte im Vorfeld der Bundestagswahl keine Schwierigkeit darstellen, denn alle großen Sender haben politische Formate für die Sommermonate angekündigt. Ein weiteres präsentierte nun das ZDF, dass ab dem 22. Juli fünf Ausgaben vonprogrammiert hat. Dann lädt immer ein Moderatoren-Duo zwei Spitzenpolitiker ein, die ein aktuelles Wahlkampfthema diskutieren sollen. Als Duos im wöchentlich wechselndem Einsatz sind dann Shakuntala Banerjee und Daniel Pontzen sowie Andreas Wunn und Dunja Hayali, deren Teilnahme an einem Bundestagswahl-Format bereits im März angekündigt wurde Soweit scheint das Konzept nichts großartig Neues bereit zu halten, einen Twist gibt es aber dennoch. Die Diskussion findet im Vollgutlager in Berlin-Neukölln vor zwei Publikumsgruppen statt, die das diskutierte Thema aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Die Zuschauer werden im Lauf der einstündigen Sendung immer wieder in den Talk einbezogen.«Für & Wider» wird immer donnerstags ausgestrahlt und übernimmt somit den Sendeplatz um etwa 22:15 Uhr von «maybrit illner». Die Talkshow pausiert im Sommer. Die letzte Ausgabe der «Wahlduelle» wird es dann am 19. August geben.