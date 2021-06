TLC holt Arabella Kiesbauer ins deutsche Fernsehen zurück

TV-News

Die Talkmasterin wurde für gleich zwei True-Crime-Formate beim Discovery-Sender verpflichtet.

In Deutschland wurde es nach der Absetzung ihrer gleichnamigen Nachmittagstalkshow 2004 ruhig um Arabella Kiesbauer. Die in Österreich lebende Moderatorin beschränkte sich in ihrem Schaffen überwiegend auf den Markt in der Alpenrepublik, doch nun startet sie bei TLC einen neuen Anlauf. Wie der Sender aus dem Hause Discovery bestätigte, wir Kiesbauer ab Herbst gleich zwei Formate moderieren und wie bei ProSieben in den 90er-Jahren auch Namensgeberin der Sendungen sein. Allerdings werden es diesmal keine Talkshows sein, die sie moderieren wird, sondern zwei True-Crime-Sendungen, weswegen sie als „die neue Queen of Crime“ betitelt wird.undlauten dann die beiden Sendungen, die sie moderieren wird. «Verbrechen im Visier» beschäftigt sich mit wahren Kriminalfällen, die viral gegangen sind. Die Serie zeigt dabei nicht nur Originalaufnahmen der Verbrechen, sondern erörtert die Geschichten hinter den Geschehnissen. «Chaos vor Gericht» widmet sich dagegen teils „haarsträubenden Vorkommnissen in amerikanischen Gerichtssälen“, wie der Sender die Show beschreibt. Neben Videomaterial der Verhandlungen sollen Verteidiger, Zeugen und Angehörige zu Wort kommen, die ein Bild der chaotischen Szenen nachzeichnen. Arabella Kiesbauer wird in ihrer Funktion als Moderatorin in beiden Formaten als verknüpfendes Element zwischen Zeugenberichten und Originalaufnahmen sein und die Geschehnisse in „einen angemessen Rahmen“ einordnen.Kiesbauer sagt über ihre neue Aufgabe: „Ich habe mich schon immer gerne mit Menschen und ihren unterschiedlichen Facetten beschäftigt. Das Thema True-Crime finde ich besonders spannend: Motive und die menschlichen Geschichten dahinter zu ergründen ist unheimlich packend! Als ich erfahren habe, dass beide Serien dazu noch mit Originalaufnahmen und den Stimmen von Angehörigen und Experten arbeiten wusste ich, das wird meine Sendung!“ Produziert wird «Arabellas Crime Time» unter der Leitung von Tatiana Laageward und Claudia Smykalla. Als Produktionsfirma zeichnet die Regiepapst Medienproduktion GmbH für das Format verantwortlich.Lagewaard, ihres Zeichens VP Programming & Content, kommentiert die Verpflichtung von Arabella Kiesbauer so: „Wir freuen uns sehr, dass wir Arabella als neues Gesicht für unsere True-Crime Programmierung auf TLC in Deutschland gewinnen konnten. Sie ist eines der etabliertesten und bekanntesten Gesichter der deutschen Fernsehlandschaft und wird das von unserem Publikum sehr geliebte Crime-Genre extrem bereichern. Mit ihrer besonderen Ausstrahlung und ihrer außergewöhnlich starken Präsenz schafft sie es, die Serie für unsere Zuschauer noch spannender zu gestalten.“