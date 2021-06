«Canadas Got Talent» kehrt zurück

International

Das Format war zehn Jahre in Pause und wird mit Simon Cowell wiederbelebt.

Nachdem Simon Cowell nicht zur israelischen Ausgabe von «X Factor» gehen wird, hat der TV-Juror und Produzent die kanadische Version von «Got Talent» wiederbelebt. Das Formatlief 2012 nur für eine Staffel bei CityTV, zu den Juroren gehören Martin Short, Opernsängerin Measha Brueggergosman und Musiker Stephan Moccio.Das Format wird sein Comeback in Partnerschaft mit Fremantle und McGillivray Entertainment Media Inc. feiern, die als Produzenten an Bord sind. Die Produktion wird im Herbst dieses Jahres beginnen, die Premiere ist für das Frühjahr 2022 geplant. CityTV hat sich für eine Staffel mit neun Episoden verpflichtet."Wir haben über die Jahre so viele talentierte Leute aus Kanada gesehen und wir haben immer gesagt, dass wir diese Show wieder machen müssen", sagte Cowell. "Ich bin so aufgeregt, dass «Canada's Got Talent» zurückkehrt und glaube, dass es eine erstaunliche Erfahrung sein wird. Ich möchte mich persönlich bei CityTV dafür bedanken, dass sie der Show und allen Kandidaten diese Chance geben." Bereits seit Jahren strahlt der Sender die amerikanische Version aus, die sehr erfolgreich läuft.