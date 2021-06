3 Quotengeheimnisse

Nitro ergatterte sich vier Prozent mit der Übertragung des legendären 24-Stunden-Rennen. Bei RTLZWEI sollte man unterdessen eine Tipprunde einführen.

Die Drama-Serie von «Psych»-Schöpfer Todd Hartan «Rosewood» schlägt sich bei sixx in dieser Woche recht gut. Die Produktion von 20th Television fuhr am Dienstag um 22.05 Uhr 0,36 sowie 0,27 Millionen Zuschauer ein. Dies führte zu weit überdurchschnittlichen 1,7 und 1,9 Prozent. Mit 0,11 sowie 0,09 Millionen jungen Zuschauern erreichte das Format ebenfalls brillante 1,9 und 2,3 Prozent.Ob es bei RTLZWEI in Grünwald eine Tippgemeinschaft gibt, die die Werte von «Autopsie – Mysteriöse Todesfälle» tippen? Vor zwei Wochen erreichte das Format 9,5, 18,3 und 20,1 Prozent in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, eine Woche später wurde man mit 4,7 und 5,9 Prozent enttäuscht. Nun schaffte es die True-Crime-Serie auf 5,5 und 9,3 Prozent. Übrigens: 0,26 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten die 01.10 Uhr-Episode. Durchaus hohe Werte!Bereits seit dem Jahr 1970 wird das 24-stündige Rennen auf dem Nürburgring ausgetragen. In der ersten Saison wurden 123 Runden gefahren, Hans-Joachim Stuck und Clemens Schickentanz wurden Sieger. In diesem Jahr verbuchten Matteo Cairoli, Michael Christen und Kevin Estre den Sieg, mussten allerdings nur 59 Runden fahren. Der Wettbewerb wurde aufgrund von Nebel fast 15 Stunden unterbrochen. Das hat Nitro aber nicht geschadet, denn am Sonntag kam man zwischen 06.00 und 16.15 Uhr auf 0,29 Millionen Zuschauer und drei Prozent. Nur bei den 14- bis 49-Jährigen bekam man nur 0,10 Millionen Zuschauer, die für vier Prozent Marktanteil sorgten. In den Vorjahren fuhr man in der Zielgruppe nur 2,6 und 3,4 Prozent Marktanteil ein.