Profi-Challenge bei «Let's Dance» sichert sich starke Quoten

Quotennews

Nach dem Ende der regulären Staffel gehörte den Profi-Tänzern die ganze Tanzfläche und sie durften ihr Können unter Beweis stellen.



Auch wenn bereits in der Vorwoche der Ex-Fußballspieler Rúrik Gíslason den Sieg der diesjährigen Staffel verpasste, mussten sich die Fans der Tanzshow noch nicht von dem Programm verabschieden. Am gestrigen Abend hatten nun die Profis das Parkett für sich allein und präsentierten beiihr Können. Mit dabei waren zum Beispiel Renata und Valentin Lusin sowie Christian Polanc und Marta Arndt. Das Publikum entschied am Ende des Abends über den Sieger. Außerdem durften zum ersten Mal in der aktuellen Staffel wenige Zuschauer live dabei sein.Zum Finale in der Vorwoche hatte die Tanzshow 4,85 Millionen Zuschauer und 1,75 Millionen Jüngere überzeugt. Somit waren herausragende 19,7 sowie 27,4 Prozent Marktanteil möglich gewesen. Für die Sonderausgabe schalteten gestern schließlich noch 3,08 Millionen Neugierige ein, so dass sich die Quote bei einem starken Wert von 12,4 Prozent hielt. Bei den 1,01 Millionen Umworbenen wurde ebenfalls ein hoher Marktanteil von 17,5 Prozent eingefahren.Weiter ging es im Anschluss mit der Reportage. «Let's Dance» basiert auf der britischen Version «Strictly Come Dancing», doch auch in über 30 anderen Ländern wurde das Format adaptiert. Gezeigt wurden die spektakulärsten Tänze weltweit. 1,91 Millionen Fernsehende blieben auf dem Sender und sorgten somit weiterhin für sehr gute 10,8 Prozent Marktanteil. Auch die 0,35 Millionen Werberelevanten erreichten weiterhin ein hohes Ergebnis von 15,0 Prozent.sahen sich anschließend noch 1,01 Millionen Zuschauer und 0,35 Millionen der Jüngeren an. Der Abend ging folglich mit passablen Werten von 8,2 sowie 10,2 Prozent zu Ende.