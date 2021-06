«Das Wunschmenü der Stars» hat auch in Woche zwei zu kämpfen

Quotennews

Eine kleine Verbesserung erzielte VOX nach dem gescheiterten Start eine Woche zuvor. Dennoch bliebt weiterhin viel Luft nach oben.



In der Vorwoche lief bei VOX die neue Kochshowan. Ein erfolgreicher Auftakt blieb jedoch aus, denn es schalteten nicht mehr als 0,60 Millionen Fernsehende ein. Folglich lag der Marktanteil bei einem schwachen Wert von 2,4 Prozent. Auch die 0,21 Millionen Jüngeren kamen nicht über eine enttäuschende Quote von 3,3 Prozent hinaus. In der zweiten Folge stellten sich nun Bastian Bielendorfer, Ekaterina Leonova, Janine Kunze und Frank Buschmann der Herausforderung.Der Sender hoffte nun mit der zweiten Ausgabe auf ein deutlich besseres Ergebnis. Diesmal schalteten zwar 0,77 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag mit mauen 2,9 Prozent jedoch nur geringfügig höher. Eine etwas bessere Steigerung erzielte das Programm in der Zielgruppe. Hier fanden sich in dieser Woche 0,35 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm ein. VOX machte somit 1,5 Prozentpunkte gut und landete bei einer mäßigen Sehbeteiligung von 4,8 Prozent.Kabel Eins wiederholte zur Primetime zwei alte Folgen der Dokusoap. Der Sender startete mit 0,65 Millionen Fernsehenden und einer ausbaufähigen Quote von 2,1 Prozent in den Abend. Die 0,32 Millionen Werberelevanten schafften es zumindest auf einen akzeptablen Wert von 3,8 Prozent. Für die zweite Episode blieb ein Publikum von 0,38 Millionen Menschen übrig. Der Marktanteil erhöhte sich minimal auf maue 2,3 Prozent. Bei den 0,20 Millionen Umworbenen wurde nun ein passabler Marktanteil von 4,2 Prozent gemessen.