«Kleine Helden ganz groß!»: Comeback noch während der EM

TV-News

Nach 2017 und 2019 zeigt RTLZWEI in diesem Sommer eine neue Staffel von «Kleine Helden ganz groß!». Los geht es bereits Ende Juni.

Der Grünwalder Fernsehsender RTLZWEI hat neue Folgen des Doku-Formatsangekündigt, das zuletzt im Mai und Juni 2019 zu sehen war. Damals erreichten sechs Ausgaben im Schnitt rund 800.000 Zuschauer ab drei Jahren, in der Zielgruppe kam man auf einen durchschnittlichen Marktanteil von 5,6 Prozent. Solide Werte, die man sicherlich auch für die nun angekündigten sechs Ausgaben gerne verzeichnen würde. Denn der Start der dritten Staffel ist bereits für den 22. Juni angekündigt, also mitten in der heißen Phase der Europameisterschaft.Immer dienstags zeigt RTLZWEI ab 20:15 Uhr dann sechs Kinder im jungen Alter, die mit schweren Krankheiten oder Behinderungen zu kämpfen haben und teilweise sogar um das Überleben kämpfen müssen. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Noah, der an Epilepsie leidet, Leonie, die an Blutkrebs erkrankt ist, Ben, der mit einer Handfehlbildung geboren wurde, Annalena, die den Krebs-Tod ihrer kleinen Schwester verarbeiten muss, Juli, die am Ehlers-Danlos-Syndrom leidet und die stotternde Annelie Annelie.Sie allen haben aber mit derselben Herausforderung zu kämpfen: die Normalität, die sie gerne in ihrem Leben hätten. Die Sendung wird von der 99pro media GmbH produziert. Nach der Ausstrahlung wandern die Folgen 30 Tage lang kostenlos zu TVNow, danach stehen sie hinter der Bezahlschranke zum Abruf bereit.