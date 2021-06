Royaler Themenabend für Lady Di

TV-News

Am 1. Juli 2021 würde Lady Di ihren 60. Geburtstag feiern. Ihr zu Ehren sendet RTL einen royalem Themenabend, um der Prinzessin zu gedenken.

Der Tod von Prinzessin Diana schockierte damals nicht nur das britische Volk, sondern war ein globales Erlebnis mit Schockfaktor. Viele Menschen konnten schlicht nicht verstehen, dass ein einfacher Autounfall für den Tod der Prinzessin verantwortlich sein soll. Seit dem tragischen Ereignis ranken sich mitunter wildeste Spekulationen über den Tathergang, das Leben und den Tod der von Prinzessin Di. Am 1. Juli möchte RTL der Prinzessin gedenken und sendet royale Spezialsendungen, Dokumentationen und viel Stoff zum Erinnern. Ab 20:15 Uhr geht es mit demlos. Hier spricht Frauke Ludowig mit Personen aus dem Umfeld von Diana, Personen, die sie wirklich kannten. Es soll ein völlig neues Bild einer beeindruckenden, faszinierenden Frau gezeichnet werden, bislang unveröffentlichtes Bildmaterial gezeigt werden und ein großes Geheimnis gelüftet werden.Ab 22:15 Uhr geht es weiter mit Frauke Ludowig und der Doku. In diesem Beitrag möchte Ludowig zeigen, wie viel Arbeit hinter den märchenhaft anmutenden Königshäusern steckt und welche strickten Vorgaben das Leben eines Royals beeinflussen. Insider sollen hier aufdecken, ob das Ganze wirklich ein royaler Traum oder eher Alptraum ist. Es geht hierbei um royale Familien aus Monaco, den Niederlanden, Thailand und Schweden. Doch Lady Di und den Königshäusern widmet sich RTL bereits auch im Tagesprogramm. Ab 10:00 Uhr laufen die ersten beiden Teile der Dokumentationund das Mittags-Formatwird verlängert und mit Live-Schalten nach London ausgestattet.Nach «Punkt 12», ab 15:00 Uhr, läuft schließlich der dritte Teil der Dokumentation um Diana, gefolgt von der BBC-Dokumentation. Auch TVNOW bietet rund um den 60. Geburtstag von Prinzessin Diana zahlreiche Formate zu den Royals an. Ab dem 1. Juli wird der Doku-Dreiteiler «Prinzessin Diana: Liebe. Macht. Legende.» zum Abruf bereit sein und im Laufe des Junis kommen viele weitere Dokumentationen hinzu.