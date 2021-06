RTL lässt wieder Publikum ins Studio

TV-News

Seit Ende Oktober gab es den Anblick von Publikum in Produktionen der Mediengruppe RTL Deutschland nicht mehr, das soll sich schon diesen Freitag ändern.

Vergangenen Sonntag verkündete Andrea Kiewel im «ZDF-Fernsehgarten», dass dies die vorerst letzte Sendung ohne Publikum auf dem Gelände des Mainzer Lerchenbergs sein werde, denn schon am kommenden Sonntag wird sie neben Gästen auch wieder Zuschauer vor Ort begrüßen. Am Dienstag folgte eine Bekanntmachung der Mediengruppe RTL Deutschland, die seit Ende Oktober des vergangenen Jahres bei Produktionen auf Live-Zuschauer verzichtet hatte. Ab sofort werde man wieder Publikum ins Studio lassen.„Da die Inzidenz inzwischen zurück- und die Impfquote hochgeht, kann das Publikum – unter Einhaltung strenger Hygiene- und Abstandsregeln – nun ins Studio zurückkehren“, so die kurze Begründung. Man betonte weiterhin, dass der Schutz der Gesundheit aller Beteiligten dabei nach wie vor „höchste Priorität“ habe. „Zugelassen werden deshalb nur Personen, die einen vollständigen Impfschutz, einen tagesaktuellen, negativen Antigen-Schnelltest (keinen Selbsttest) oder einen schriftlichen Genesungsnachweis vorlegen können.“ Außerdem werden in Absprache mit dem jeweils zuständigen Gesundheitsamt Sicherheitskonzepte erstellt, die der aktuellen Situation angepasst werden.Damit kommt man sogar dem «ZDF-Fernsehgarten» zuvor, der bekanntlich erst am kommenden Sonntag wieder mit Publikum sendet. Denn das erste Format der Sendergruppe, das sich über Zuschauer im Studio freuen darf, ist, das am kommenden Freitag, 4. Juni, ab 20:15 mit «Die große Profi-Challenge» die 14. Staffel beschließt. Siegreich war Rúrik Gíslason mit Profitänzerin Renata Lusin – allerdings noch ohne Studiopublikum.