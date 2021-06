Sky überträgt ältestes LPGA-Major-Turnier

TV-News

Sky zeigt neben den US Women's Open noch zwei weitere Golf-Turniere an diesem Wochenende.

Gute Nachrichten für alle Golf-Fans! Der Pay-TV-Sender Sky hat für das kommende Woche die Übertragung des ältesten LPGA-Majors angekündigt und zeigt von Donnerstag bis Sonntag insgesamt 26 Stunden live der US Women's Open, die in diesem Jahr in San Francisco auf dem Lake Course des Olympic Clubs ausgetragen werden. Sky zeigt damit erstmals überhaupt ein komplettes Golf-Major der Frauen im deutschen Fernsehen.Ein Grund dafür dürfte die Deutsche Sophia Popov sein, die an dem Turnier teilnimmt. Sie konnte im vergangenen August bei den British Open als erste deutsche Golferin überhaupt ein Major-Turnier gewinnen. Diesen Triumph möchte sie gerne wiederholen und sie zeigte sich am vergangenen Wochenende in Las Vegas in Topform und verpasste nur knapp ihren zweiten LPGA-Sieg. Sie wurde am Ende Zweite. Während der gesamten Sky-Übertagung am kommenden Wochenende ist der US-Originalkommentar zu hören – am Finaltag am Sonntag steht wahlweise auch der deutsche Kommentar von Adrian Grosser zur Verfügung.Damit ist aber noch nicht Schluss mit Golf am Wochenende, denn neben der LPGA-Veranstaltung zeigt Sky außerdem von Donnerstag bis Sonntag insgesamt zwölf Stunden vom Memorial Tournament auf der US PGA Tour. Außerdem finden ab Samstag die Porsche European Open in Hamburg statt, die von Samstag bis Montag ausgetragen werden. Da Großbritannien als Risiko-Gebiet ausgewiesen ist, ist der Turnier-Modus etwas verändert worden, weshalb nicht über 72, sondern nur über 54 gespielt wird. Sky berichtet an allen drei Turniertagen und zeigt insgesamt 15 Stunden live. Die Porsche European Open stehen außerdem im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de zur Verfügung.Donnerstag:– 22.00 Uhr: The Memorial Tournament, US PGA Tour, 1. Tag auf Sky Sport 2– 23.00 Uhr: US Women's Open, LPGA Tour, 1. Tag auf Sky Sport 1Freitag:– 22.00 Uhr: The Memorial Tournament, US PGA Tour, 2. Tag auf Sky Sport 2– 23.00 Uhr: US Women's Open, LPGA Tour, 2. Tag auf Sky Sport 1Samstag:– 14.00 Uhr: Porsche European Open, European Tour, 1. Tag auf Sky Sport 1– 20.00 Uhr: US Women's Open, LPGA Tour, 3. Tag auf Sky Sport 3– 21.00 Uhr: The Memorial Tournament, US PGA Tour, 3. Tag auf Sky Sport 1Sonntag:– 12.00 Uhr: Porsche European Open, European Tour, 2. Tag auf Sky Sport 1– 19.00 Uhr: US Women's Open, LPGA Tour, 4. Tag auf Sky Sport 2– 21.00 Uhr: The Memorial Tournament, US PGA Tour, 4. Tag auf Sky Sport 1Montag:– 9.30 Uhr: Porsche European Open, European Tour, 3. Tag auf Sky Sport 1