Nach Länderspiel: RTL zeigt «Die Nacht der Legenden»

TV-News

Am 27. Mai wurden zehn Persönlichkeiten des deutschen Fußballs in die Hall of Fame eingeführt. Nach dem morgigen Länderspiel wirft RTL ein Blick auf die Veranstaltung zurück.

Was haben Oliver Kahn, Berti Vogts, Andreas Möller, Michael Ballack, Wolfgang Overath, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Klaus Fischer, Hans-Jürgen Dörner sowie der 1996 verstorbene Helmut Schön gemeinsam? Sie alle sind untrennbar mit dem Fußball verbunden und können auf große Erfolge zurückblicken. Seit dem 27. Mai verbindet sie zudem, dass sie im Rahmen derin die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen wurden.RTL wird im Nachgang an das am Mittwoch stattfindende Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark einen etwa 35-minütigen Blick auf die «Nacht der Legenden»-Zeremonie aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund zurückwerfen. Beim Streamingdienst TVNow steht zudem eine 55-minütige Fassung der Sendung zur Verfügung. Damals moderierte Laura Wontorra zusammen mit Uli Hoeneß die Würdigung der zehn Persönlichkeiten. Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus und Jürgen Klopp gratulierten. Dabei kamen einige Anekdoten zum Vorschein, beispielsweise erzählte Oliver Kahn von seinem ersten Telefonat mit Hoeneß, bevor er von Karlsruhe nach München wechselte. Berti Vogts und Wolfgang Overath versuchten zudem Hoeneß zur Kandidatur für den Posten des DFB-Präsidenten zu überreden, was dieser allerdings ablehnte.RTL überträgt die letzten beiden Testspiele der DFB-Elf vor der am nächsten Freitag, 11. Juni, startenden paneuropäischen Europameisterschaft. Nach dem Dänemark-Spiel trifft die Mannschaft von Jogi Löw am 7. Juni auf Lettland. Beide Spiele werden von Florian König und dem neuen RTL-Experten Lothar Matthäus begleitet.