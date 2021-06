Pluto TV kauft Inhalte für Frankreich und Lateinamerika

International

Der dritte Streamingdienst von ViacomCBS hat weitere Ware genommen.

Neben Paramount+ und Showtime betreibt ViacomCBS mit Pluto einen weiteren Streamingdienst, der werbefinanziert wird. Mit dem Unternehmen Mediawan hat man nun einen neuen Vertrag unterschrieben, um mehr als 1.000 Stunden französischer Inhalte aus Mediawans Bibliothek zu Pluto TV nach Frankreich und in 18 Länder in Lateinamerika zu bringen. Somit kann Pluto TV zwölf neue Streams in Frankreich starten, in Lateinamerika sind dies weitere zwei.Mediawan ist die Muttergesellschaft von Lagardere Studios, ON Kids & Family, Storia, Mon Voisin Production, Making Prod, AB Group, Palomar, Radar, Paiva, Scarlett Productions, Black Dynamite, Good Mood und French Kiss und kann auf eine lange Erfolgsgeschichte im Bereich Animation, Serien, Filme und Dokumentationen zurückblicken."Wir haben in anderen Märkten, in denen wir etabliert sind, gesehen, dass klassische Serien wie «Baywatch» ► , «Happy Days», «21 Jump Street» enorm populär sind", sagte Olivier Jollet, SVP of Streaming, Strategy & Business Development und Head of Mobile bei ViacomCBS Networks International. Jollet wies auch darauf hin, dass «Derrick» die deutsche TV-Krimiserie, die in den 1970er Jahren ausgestrahlt wurde, die meistgesehene Show auf Pluto TV in Deutschland ist."Das sind alles Shows, die damals die goldenen Tage des linearen Fernsehens ausmachten, und wir wollen sie heute auf Pluto TV ins Rampenlicht stellen. Mehr denn je haben wir in dieser Zeit gesehen, dass die Zuschauer sich nach diesen Kultserien sehnen, mit denen sie aufgewachsen sind, während die Jüngeren es genießen, einen Blick darauf zu werfen, wie die 1980er und 1990er Jahre aussahen", fügt Jollet hinzu.