«Murmel Mania» ist Marktführer

Quotennews

Im Anschluss wertete RTL noch ein weiteres Mal «Die 25 unvorstellbarsten Urlaubsgeschichten – von heiter bis wolkig» aus.

Die neue RTL-Showstartete Mitte Mai mit starken Quoten. 2,63 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten die Premiere, die von Chris Tall moderiert wurde. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern holte man zum Sendestart 1,18 Millionen, der Marktanteil lag bei fabelhaften 14,6 Prozent.Mit den Ausgaben zwei und drei wurden nur noch 11,4 und 10,0 Prozent in der Zielgruppe erzielt. Am Dienstag stand nun die vorerst letzte Ausgabe auf dem Programm, in der Frauke Ludowig, Lola Weippert und Jorge González zu Gast waren. Die von Frank Buschmann kommentierte Sendung kam auf 2,05 Millionen Zuschauer und fuhr einen Marktanteil von 7,7 Prozent ein. Bei den jungen Zuschauern wurde man mit 0,81 Millionen Marktführer, nur die «Tagesschau» hatte bessere Werte. Der Marktanteil lag bei 12,4 Prozent.bekamen die RTL-Zuschauer um 22.15 Uhr zu sehen. Die Sendung erreichte 1,24 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil belief sich auf 7,6 Prozent. Das Format, das erstmals am 26. August 2020 über den Sender lief, holte 10,6 Prozent in der Zielgruppe. Die Erstausstrahlung lief mit 9,9 Prozent in der Zielgruppe enttäuschend.