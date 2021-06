«Sing meinen Song»: Johannes Oerding führt zum Quotenplus

Quotennews

Im Anschluss an die Show, die dieses Jahr in Deutschland produziert wurde, lief eine dazugehörige Doku.

Am Dienstag, den 1. Juni 2021, lud Popstar Johannes Oerding zuein. In dieser Woche wurden die Songs von Oerding neu interpretiert. Nura arrangierte „Zieh dich aus“ neu, Stefanie Heinzmann machte ihre eigene „Ungeschminkt“-Version und DJ Bobo realisierte „Unter einen Hut“ völlig neu. Die siebte Folge der achten Staffel wurde dabei von 1,29 Millionen Zuschauern gesehen.Die VOX-Fernsehshow verzeichnete einen Marktanteil von 4,9 Prozent, bei den jungen Menschen wurden gute 9,5 Prozent erzielt. Die Sendung verzeichnete 0,62 Millionen junge Zuschauer. Die bisherige Staffel kam zwischen 1,20 und 1,65 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden zwischen 8,3 und 9,5 Prozent Marktanteil erzielt. Im vergangenen Jahr lag die VOX-Show regelmäßig im zweistelligen Bereich.Im Anschluss an das Tauschkonzert platzierte VOX . Moderatorin Laura Dahm besuchte ihn zu Hause, ehe sie zu seinem Freund Wincent Weiss nach Sankt Peter-Ording reisten. Die Doku erreichte 0,81 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil belief sich auf 4,2 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,42 Prozent erzielt, sodass man 8,3 Prozent Marktanteil erzielte.