«Mrs. America»-Produzentin unterschreibt bei FX

US-Fernsehen

Die Produzentin von großen Filmen wird nun auch Serien herstellen.

Stacey Sher hat einen Exklusivvertrag mit FX Productions, einer Disney-Tochter, unterzeichnet. Die Produzentin ist vor allem bei Blockbustern bekannt. Sie arbeitete mit Quentin Tarantino an «Django Unchained» und «The Hateful Eight», außerdem setzte sie mit Steven Soderbergh die Projekte «Erin Brockovich», «Out of Sight» und «Contagion» um."Es war ein großes Privileg für mich und das gesamte FX-Team, mit Stacey als ausführender Produzentin zu arbeiten, und ich bin dankbar, dass sie FX weiterhin ihr Zuhause nennen wird", sagte John Landgraf, Vorsitzender von FX. "Staceys Erfolgsbilanz spricht für sich selbst. Sie hat einen großartigen kreativen Instinkt und ist eine der respektiertesten Produzentinnen in diesem Geschäft. Wir sind sehr gespannt auf ihre Entwicklungsliste und erwarten mit Spannung ihre nächsten Projekte."Bereits seit sechs Jahren ist Sher mit FX verbandelt. Sie machte für die Fernsehstation die Serie «Mrs. America», die zehn Emmy-Nominierungen erhielt. "Ich bin begeistert, diese kreative Partnerschaft mit dem unglaublichen Team von FX fortzusetzen", sagte Sher.