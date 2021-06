TV-News

Die ZDF-Hitparade ist schlichtweg Kult und in der Show «50 Jahre ZDF-Hitparade - Die Zugabe» wird zwei Jahre nach dem Jubiläum weitergefeiert.

Am 27. April 2019 feierte das ZDF «50 Jahre ZDF-Hitparade» und schwelgte mit Thomas Gottschalk als Moderator in den rosigen Erinnerungen aus 50 vergangenen TV-Jahren. Mit dem Einschalten von 5,83 Millionen Zuschauern verfolgten 19,5 Prozent des TV-Marktes das bunte Treiben von Einspielern, Mode-Trends, Pannen und einer Hommage an Dieter Thomas Heck. Musik war natürlich auch Thema der Sendung mit unter anderem Howard Carpendale, Matthias Reim, Marianne Rosenberg, David Hasselhoff oder Heino. Neben der guten Einschaltquote im Gesamten konnte man sich im ZDF über ordentliche 10,3 Prozent Marktanteil und 0,89 Millionen jüngere Zuschauer freuen.Zwei Jahre später, am 10. Juli 2021, gibt es quasi die Neuauflage des Jubiläums.möchte scheinbar den Flair des Jubiläums erneut aufleben lassen,. Lässt man also den Namen schon nahezu gleich, ändert sich auch folglich an dem Konzept wenig. Thomas Gottschalk moderiert auch Teil zwei des Jubiläums und es werden erneut Schlagergrößen, Hitparaden-Lieblinge und viele weitere Gäste erwartet. Man möchte "nahtlos an den ersten Teil" anknüpfen und daher feiern "Legenden ihr Comeback, internationale Schlagerstars geben sich die Ehre, Auftritts- und Platzierungsrekorde werden gefeiert, Modesünden aufgedeckt, es gibt ein Quiz und es singen junge Schlagerkünstler*innen eine Hommage an die bereits Verstorbenen", so folgt man zumindest der Pressemitteilung des ZDF.Mit dabei sollen Roland Kaiser, Jürgen Drews, Paola Felix, Peggy March, Andy Borg, Nino de Angelo, Bülent Ceylan und viele weitere Gäste sein. Ob sich also der zweite Teil des 50-jährigen Jubiläums noch immer lohnt oder ob man schlicht das von vor zwei Jahren Gezeigte aufwärmt, wird sich zeigen. Grundsätzlich ist an einer Rückblick-Show auf eine derart kultige TV-Show wie der ZDF-Hitparade schließlich nichts auszusetzen. Gesendet wirdam 10. Juli umd 20:15 Uhr.