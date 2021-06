«Umzug ins Glück»: HGTV tauscht Hypothek gegen neues Zuhause

TV-News

Amanda Lamb hilft in ihrem Format Eigentümern ihre Kredite loszuwerden.

Home & Garden TV präsentiert ab dem 7. Juli ein neues Format in deutscher Erstausstrahlung. Hierbei handelt es sich um, das immer mittwochs um 22:05 Uhr auf dem Sender aus dem Hause Discovery ausgestrahlt wird. Moderatorin Amanda Lamb präsentiert in dem Format Hauseigentümer verschiedene Häuser in ganz Großbritannien, die ihnen ein schuldenfreies Leben ermöglichen sollen.Mit ein paar Tipps und einem Budget zwischen 130.000 und 500.000 Britischen Pfund beweist die Immobilienexpertin den Teilnehmern, dass ein hypothekenfreies Zuhause wirklich überall zu finden ist. Das Ziel jeder der acht Sendungen ist dabei immer ein vollständig abbezahltes Eigenheim.Pro Folge zeigt Lamb ihren umzugswilligen Klienten vier unterschiedliche, neue Optionen, die ihren Ansprüchen entsprechen und in denen sie ganz ohne Schuldenberg leben könnten. Selbstverständlich hat aber jedes neue Heim seine Vor- und Nachteile, was die Wahl nicht einfach macht. Nach den Besichtigungen stehen die verschuldeten Hausbesitzer vor dieser Entscheidung: Schuldenfreiheit durch Umzug ins neue Heim oder im gewohnten Zuhause mit weiteren Jahren Kreditzahlungen?