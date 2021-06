Warner Bros. Discovery: Neuer Name für Unternehmen

Vermischtes

David Zaslav und Jason Kilar veranstalteten ein Firmenmeeting.

Das neue Unternehmen, das durch die WarnerMedia-Abspaltung von AT&T entsteht, soll den Namen Warner Bros. Discovery tragen. Discovery-Chef David Zaslav kündigte den neuen Namen am Dienstagmorgen an, als er eine Town Hall mit WarnerMedia-Mitarbeitern auf dem Gelände des Warner Bros. Studios in Burbank abhielt."Warner Bros. Discovery wird danach streben, der innovativste, aufregendste und unterhaltsamste Ort der Welt zu sein, um Geschichten zu erzählen – das ist es, worum es dem Unternehmen gehen wird", sagte Zaslav in einer Erklärung. "Wir lieben den Namen des neuen Unternehmens, weil er die Kombination von Warner Bros.'s sagenhaftem, hundertjährigem Erbe des kreativen, authentischen Geschichtenerzählens und des Eingehens kühner Risiken, um die erstaunlichsten Geschichten zum Leben zu erwecken, mit der globalen Marke von Discovery, die schon immer für Integrität, Innovation und Inspiration stand, repräsentiert.“Der neue Chef weiter: „Es gibt so viele wunderbare, kreative und journalistische Kulturen, die die Warner Bros. Discovery-Familie ausmachen werden. Wir glauben, dass dies der beste und aufregendste Ort der Welt sein wird, um große, wichtige und beeindruckende Geschichten zu erzählen – und das über alle Genres und Plattformen hinweg: Film, Fernsehen und Streaming."