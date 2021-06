Taylor Swift spielt neben Christian Bale

Kino-News

Die Sängerin wird in dem nächsten Film von «American Hustle»-Produzent David O. Russell zu sehen sein.

Der amerikanische Musik-Superstar Taylor Swift wird in dem nächsten Spielfilm von David O. Russel mitwirken, der allerdings noch keinen Namen hat. Die Storyline wird bislang noch unter Verschluss gehalten. Neben Swift gehören auch die Stars Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek und Zoe Saldana zur Besetzung.Russell, der Filmemacher hinter den Oscar-prämierten Filmen «American Hustle» und «Silver Linings Playbook», führt bei dem Film nach seinem eigenen Drehbuch Regie. Es ist sein erster Spielfilm seit «Joy» von 2015 mit Jennifer Lawrence. Wann der Spielfilm debütiert, ist noch nicht klar. Hinter dem Projekt steckt die Disney-Tochter 20th Century Studios.Swift war vor längerer Zeit in der Leinwandversion von «Cats» zu sehen, die nur miese Kritiken erhielt. Sonst hatte Swift ein eher gutes Händchen bei der Auswahl der Rollen. So war sie in der Komödie «Valentine’s Day» zu sehen sowie «The Giver».